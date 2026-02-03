Dónde hay que poner un frasco con lentejas en febrero para atraer abundancia, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , las lentejas están asociadas con la abundancia y el crecimiento. Por eso, la ubicación de un frasco con estas legumbres en el hogar es clave para potenciar ese efecto para quienes viven allí.

Según esta filosofía milenaria, poner un frasco con lentejas en un punto estratégico de la casa durante febrero puede ayudar a activar la energía del dinero y atraer oportunidades.

El lugar ideal para ubicar el frasco con lentejas es el sector sudeste del hogar . En el mapa Bagua del Feng Shui, ese rincón corresponde al área de la riqueza y la prosperidad .

Para encontrarlo, podés pararte en la puerta principal de tu casa mirando hacia adentro: el sudeste queda hacia el fondo a la izquierda.

En ese espacio, podés poner el frasco en:

Para esta técnica, febrero es el mes de los nuevos comienzos y el movimiento de energía. Es el momento ideal para sembrar intenciones ligadas al trabajo y lo económico.

Por eso, colocar el frasco con lentejas en este mes potencia la intención de crecimiento y orden financiero .

Fuente: TN