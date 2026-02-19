Cumplió una condena por violación y ahora volvió a quedar preso por un nuevo abuso en Posadas

NACIONALES

Un hombre que cumplió una condena a seis años de cárcel por abusar sexualmente de un adolescente que trabajaba para él en 2016 volvió a ser detenido por un caso similar en Posadas y los investigadores sospechan que puede haber más víctimas.

El acusado tiene 57 años y fue apresado en su puesto de venta de plantas y silletas plegables, en el Mercado Concentrado Zonal de la capital misionera. Al advertir la llegada de los familiares de la víctima, destruyó su teléfono celular, por lo que se cree que en ese aparato había fotos y videos de los abusos.

Los problemas judiciales para el detenido comenzaron en 2016, cuando era dueño de un taller de herrería en la vivienda donde residía, en el barrio Las Rosas de Posadas.

En esa ocasión había sumado a su emprendimiento a un menor de trece años para que hiciera de ayudante, con el compromiso de que él le enseñaría el oficio.

Lo que para el chico era una oportunidad de sumar conocimientos y unos pesos se convirtió en una pesadilla. Al poco tiempo, el herrero comenzó a abusar sexualmente de él. Esos ataques se prolongaron durante ocho meses , hasta que la víctima le confió a su familia lo que estaba sucediendo.

El adolescente reveló que los abusos eran filmados por el herrero , que logró comprar su silencio durante varios meses amenazándolo con enviarle ese material a sus compañeros de colegio. Incluso profirió amenazas de muerte hacia los familiares del chico.

Por ese hecho fue sentenciado a seis años de cárcel tras admitir los abusos y firmar un juicio abreviado. La Justicia dio por probados tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante.

Los peritos de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas y Ciberdelitos de Misiones buscan establecer los perfiles en redes sociales que utilizaba el hombre para acosar a adolescentes.

Los hechos por los cuales ahora fue detenido ocurrieron entre diciembre y la semana pasada. La víctima, de doce años, le dijo a su familia que iba a trabajar porque quería juntar dinero para comprar un celular. Su madre le explicó que no era necesario, que buscaría la forma de adquirirlo, pero el chico insistió.

En el Mercado Concentrador Zonal de Posadas, donde los productores comercializan frutas y verduras, el chico se vinculó con el ahora detenido, quien tenía un puesto en el que comercializaba plantas ornamentales y ofrecía sus servicios de reparación de silletas plegables.

Tras ganarse la confianza del chico, le pidió que fuera a su casa para ayudarlo con las plantas y otros trabajos. En ese lugar cometió los ataques sexuales, que también fueron filmados, como en 2016.

Cuando los investigadores allanaron el lugar se encontraron con varios teléfonos celulares, un pendrive y un disco rígido. Las sospechan a que esos dispositivos podrían contener material de abuso sexual infantil y no descartan que el número de víctima se incremente con el paso de los días.

Un elemento que sorprendió a la Policía es que durante el allanamiento se halló una especie de hechizo en la vivienda: en un estante había una cabeza de ajo que contenía un papel con el nombre de la víctima.

Los familiares del chico creen que el detenido forma parte de una organización que abusa de menores y luego distribuyen fotos y videos de esos ataques.

Fuente: Clarín