Crimen en el Carnaval de Mercedes: la mujer detenida confesó que le disparó al joven de 18 años

NACIONALES

La causa que investiga el crimen de Braian Cabrera, el adolescente asesinado a balazos durante los festejos por el carnaval en Mercedes, ya tiene tres detenidos, todos parte de una misma familia: Omar Auza , de 57 años, su hija, María Luján Auza , de 33, y uno de sus nietos, Martín Ezequiel Auza , de 19.

En las últimas horas, los tres aprehendidos fueron indagados y “dieron su versión” sobre el hecho ocurrido cerca de la 1 de la madrugada del domingo sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22.

Según indicaron fuentes cercanas a la investigación a Clarín , la mujer detenida, María Luján, confesó haber disparado , aunque aseguró que no tuvo intención de matar a Braian y que “ni siquiera le había apuntado a él”. También sostuvo que el conflicto “venía de antes”.

El caso quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes . El fiscal Matías Lattaro pidió que se formalice la detención de los tres mientras avanza la investigación y se determina el grado de participación de cada uno.

María Luján Auza quedó imputada como autora de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, y su padre y su hijo como coautores .

Carlos, hermano de Braian, contó que “la pelea empezó en otro lado” y que él fue el primero en ser agredido: “ Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos . Los encaré y tiraron dos tiros al aire”.

Después, la pelea se trasladó a la avenida 29, donde intervino Braian. “Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza . El abuelo fue quien le dio el fierro. Vi todo, cayó delante mío”, relató a TN .

Brian recibió dos impactos: uno en el pecho y otro en la cabeza . Cayó al suelo y fue trasladado de urgencia al Hospital Blas L. Dubarry , pero los médicos no lograron salvarle la vida.

En un principio, la investigación apuntó a Martín Ezequiel Auza como el autor de los disparos. Sin embargo, con el avance de las pruebas —entre ellas cámaras de seguridad y videos de testigos — la acusación recayó sobre su madre, María Luján.

Ambos fueron detenidos poco después del hecho, cuando intentaban escapar. Este lunes se sumó un tercer detenido: Omar Auza, padre de la mujer, señalado como quien le habría entregado el arma.

La muerte de Braian dejó un vacío enorme en su familia. Su mamá, Lorena, resumió la tragedia a través de un posteo en sus redes sociales.

“Recién acabo de dejar a mi hijo dentro de un cajón. Es el dolor más grande perder un hijo, sólo pido justicia por Braian Cabrera. Que paguen lo que hicieron. A mi hijo no lo voy a ver más, pero esto no puede quedar en la nada”, escribió en su perfil de Facebook.

Fuente: TN