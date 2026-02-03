Condenaron a un hombre por abuso sexual y la Justicia autorizó a las hijas a cambiarse el apellido

NACIONALES

Un hombre fue condenado por abuso sexual y un juez de Familia de Cipolletti autorizó a las hijas a quitarse su apellido . El padre de las adolescentes de 12 años fue condenado por un delito sexual dentro del ámbito familiar.

La historia comenzó en la escuela primaria , cuando las jóvenes empezaron a sentir un profundo malestar cada vez que debían presentarse con el apellido paterno.

La incomodidad que sentían las chicas se repitió en cada instancia escolar y social, hasta que la madre recogió el pedido e inició el trámite judicial para eliminar el apellido del padre y dejar solo el materno.

Según informó Red 43 , el expediente judicial dejó en claro que el padre fue condenado por agresión sexual agravada por el vínculo y la convivencia , un hecho que tuvo como víctima a una hija mayor del mismo grupo familiar.

Por esa razón, el juzgado le quitó la responsabilidad parental y consideró que su conducta significó una situación de riesgo para su salud psíquica y emocional.

Con el paso del tiempo, fueron las propias chicas quienes impulsaron el trámite. En la demanda, explicaron que el apellido paterno se había transformado en un recordatorio permanente de la agresión y el abandono , dejando de ser un elemento neutral de identidad.

Durante el proceso, intervinieron la Defensora de Menores, el Ministerio Público Fiscal y el Registro Civil. El equipo técnico interdisciplinario elaboró informes y los colegios donde estudiaron las chicas enviaron sus apreciaciones. Todos los documentos coincidieron en el malestar que las adolescentes sentían por llevar el apellido paterno .

En la audiencia de escucha, las jóvenes dijeron que no querían seguir usando el apellido de su padre. Los informes técnicos confirmaron que esa identidad se vinculaba a una historia de agresión sexual y generaba una afectación en su esfera emocional.

El fuero de Familia de Cipolletti encuadró el caso dentro de las normas del Código Civil y Comercial, que permiten modificar el apellido cuando existen justos motivos.

Fuente: TN