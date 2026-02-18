Atropelló, arrastró y mató a una mujer en Córdoba: todo quedó grabado y la familia pide justicia

NACIONALES

Una mujer murió en la localidad de Leones, 220 km al sudeste de la ciudad de Córdoba, luego de ser atropellada y arrastrada por un auto cuando quería cruzar la calle. El aberrante hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y el conductor del vehículo involucrado fue detenido por orden de la Justicia.

La familia de la víctima pide justicia y la fiscalía ya solicitó la colaboración de posibles testigos para esclarecer el episodio.

Stella Maris Giorgis tenía 57 años y era de Ballesteros. El último sábado había hecho los 70 kilómetros que unen a esa ciudad con Leones para participar de la Fiesta del Trigo y visitar a familiares que viven allí.

Pero, cuando estaba cruzando la calle San José, entre la ruta 9 y la calle Atilio, un Volkswagen Polo gris la atropelló. No solo eso, la llevó en el capot, luego la arrolló y la arrastró unos metros hasta dejarla inconsciente en el medio de la calle.

"Stella iba caminando por la orilla de la calle hacia la casa de su hermano cuando la atropellaron", contó su sobrina Catalina por El Doce .

Además, algunos testigos aseguran que el joven que manejaba el auto estaba alcoholizado.

El conductor, de 22 años, se escapó del lugar, mientras que Stella Maris fue trasladada al Hospital Ayerza. Quedó internada en terapia intensiva y, pese a los esfuerzos, horas más tarde murió.

A partir del conocimiento del caso y del video de una cámara de seguridad que registró el brutal hecho, la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez les pidió a las personas que pudieron ver el brutal siniestro que se presenten a declarar.

Después de recabar información sobre la identidad del conductor del Polo, la Justicia ordenó la detención de Bruno Z. , oriundo de la ciudad santafesina de Armstrong, y finalmente fue arrestado.

La familia de la víctima emitió un comunicado que se replicó en diferentes portales zonales y de redes sociales para solicitarle a la sociedad que se involucre en la causa en el pedido de justicia.

"Stella no fue víctima de un accidente. Fue víctima de una conducción irresponsable y temeraria", expresó el escrito.

"Era una mujer honesta, sin maldad, con un gran corazón, madre de un único hijo de 24 años. Una persona querida por todos los que la conocieron. Hoy una familia quedó destruida. Y a Stella le arrebataron su vida", siguieron los familiares.

Y amplió: "Solicitamos a toda persona que haya presenciado el hecho o tenga información sobre este homicidio, se acerque a la Comisaría de Leones para aportar cualquier cualquier dato que pueda contribuir al esclarecimiento de lo sucedido. Cada testimonio puede ser muy importante. Pedimos que los medios comuniquen la verdad y que la Justicia actúe con firmeza. Pedimos que esto no quede impune".

Fuente: Clarín