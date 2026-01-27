Violento accidente entre camiones y un auto dejó dos víctimas fatales

NACIONALES





Un nuevo accidente vial de extrema gravedad sacudió este lunes a la provincia de Buenos Aires. Dos personas murieron tras un violento choque entre dos camiones y un automóvil sobre la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Chivilcoy y la localidad de Gorostiaga, una zona ya marcada por reiterados siniestros.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.50, cuando un Volkswagen Fox quedó involucrado en una colisión frontal con un camión Mercedes Benz 1114, perteneciente a la firma Chiabavat y cargado con chatarra. Producto del impacto, los dos ocupantes del auto fallecieron en el acto, mientras que los conductores de ambos camiones resultaron ilesos.

Según informó el medio regional Bragado Informa, las víctimas fueron identificadas como Camilo Joel Cadena, de 22 años, quien conducía el vehículo, y su madre, Lila Cadena Álvarez, de 61 años, de nacionalidad boliviana. La violencia del impacto no les dio posibilidad de supervivencia.

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, ambulancias del SAME y efectivos de la Policía Vial, bajo la coordinación del comisario mayor Miguel Ángel Costa, mientras se desarrollaban las pericias para determinar la mecánica del siniestro y ordenar la circulación en la zona.



