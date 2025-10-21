Denunció que su jefe lo secuestró e intentó matarlo

NACIONALES





Un hombre de 32 años, vecino de Luis Beltrán, denunció ante la comisaría local que su jefe lo secuestró y lo golpeó brutalmente con ayuda de un grupo armado, en el marco de un conflicto laboral.





Según consta en la denuncia, el trabajador se encontraba en el estudio de su abogado tratando temas vinculados a un reclamo laboral cuando recibió un llamado de su empleador. El hombre le habría dicho que lo esperaba en su casa para “arreglar lo del sueldo”, ya que mantenía una deuda con él.





El abogado lo acercó hasta su vivienda y, al llegar, el denunciante observó una camioneta Ford Ranger azul con cúpula blanca estacionada frente al domicilio. Su jefe lo invitó a subir para conversar, pero la situación cambió rápidamente.





“Subí pensando que íbamos a dialogar arriba de la camioneta, pero comenzó a conducir. En el camino me preguntaba por mis hijos y si había alguien en mi casa”, relató el trabajador, según el medio local 7 en Punto.





El recorrido continuó hasta una zona de chacras, donde la camioneta se detuvo. En ese momento, apareció una segunda Ranger color champagne con al menos cuatro hombres armados.





“Dos de ellos se bajaron con armas cortas, tipo pistola, y uno me golpeó con la culata en la cabeza. Intenté salir, le grité a mi jefe que parara todo esto, pero comenzaron a pegarme entre todos”, denunció la víctima.





Asegura que logró escapar corriendo, mientras escuchaba que su jefe ordenaba atraparlo. En su huida, una mujer que se desplazaba en una Partner verde oscuro lo auxilió, lo trasladó hasta la Comisaría de Luis Beltrán y le prestó su celular para comunicarse con su esposa. Luego fue atendido en el hospital por las lesiones sufridas.





El trabajador explicó que la agresión estaría relacionada con su decisión de independizarse laboralmente y con los reclamos por haberes adeudados correspondientes al mes de septiembre. “Temo por mi integridad y la de mi familia, porque estas personas andan armadas”, manifestó.





El denunciante indicó además que desde junio de 2020 realiza tareas de reparto, manejo de mercadería y trabajos varios para el acusado. La causa fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Choele Choel, que ya inició la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales del caso.