Una mujer que hacía dedo en la ruta murió atropellada por una camioneta

NACIONALES













Una mujer de 56 años perdió la vida luego de ser atropellada por una camioneta mientras hacía dedo. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1628 de la Ruta 237, a 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40, en la provincia de Neuquén.

Según trascendió, personal del Destacamento Nahuel Huapi que realizaba un operativo vehicular fue alertado por un transeúnte circunstancial acerca de una mujer que hacía dedo sobre la cinta asfáltica«, relató Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

A raíz de ese aviso, un móvil policial concurrió al lugar ubicado a unos 40 kilómetros. “Observan una camioneta Toyota Hyluk estacionada sobre la banquina con su frente dañado producto de un impacto”, indicó.

El conductor, en shock, dijo que mientras manejaba, «observó unas luces delanteras que le hacían seña de frente y cuando levantó la vista sintió un impacto«. La mujer que atropelló estaba consciente tendida en la banquina.

Los policías solicitaron una ambulancia, al tiempo que formularon algunas preguntas a la mujer. Supieron que tenía 56 años y que era oriunda de Bariloche.

“Los agentes han manifestado que solían verla caminando entre Llanquín y Bariloche, haciendo dedo. En esta oportunidad, regresaba a Bariloche”, comentó. La mujer fue enviada a Bariloche de urgencia aunque murió en el camino.