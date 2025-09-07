Nahir Galarza le pidió a la Justicia que le permitan tener celular y acceder a las redes

La defensa de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua
por el crimen de Fernando Pastorizzo en 2017, presentó dos pedidos ante la
Justicia de Entre Ríos en las últimas horas.
El flamante abogado defensor de Galarza, Augusto
Lafferriere, pidió que la joven recupere el acceso a las redes sociales y pueda
tener celular dentro de la cárcel.
La solicitud fue presentada el 1° de septiembre ante el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, bajo la
titularidad de la jueza Elena Margarita Vicari.
El defensor argumentó el pedido al destacar el desempeño de
Nahir Galarza en la cárcel. Lafferriere explicó que, desde que fue alojada en
la Unidad Penal N°6 de Paraná, la joven completó más de 15 cursos y actualmente
cursa una carrera terciaria en Psicología Social.
A su vez, el sucesor de Raquel Hermida Leyenda hizo hincapié
en que la joven respetó todas las normas de conducta impuestas por el régimen
penitenciario.
Según la información publicada por Diario UNO de Entre Ríos,
el juzgado ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que
contará con un plazo de 24 horas para expedirse sobre la solicitud de la
interna de acceder a un teléfono móvil con conexión a internet y redes
sociales.
La última vez que Galarza utilizó redes sociales fue en
septiembre de 2019, cuando publicó varias fotografías sola y con sus compañeras
desde su celda en su cuenta de Facebook.
Después de que se investigara el hecho, se descubrió que las
imágenes habían sido tomadas con un celular compartido entre las internas para
comunicarse con sus familiares.
Entre las publicaciones que hizo en aquel momento, Nahir
incluyó una frase que decía: "Cumpliendo la maldita condena". El
posteo generó un fuerte impacto: alcanzó más de 125.000 me gusta y 60.000 comentarios,
y obligó a la intervención inmediata del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Después de que requisaran su celda e incautaran el
dispositivo, la interna fue sancionada con 10 días de aislamiento en un
calabozo húmedo y sin contacto con el exterior, aunque la sanción se redujo a
cinco días tras haberse disculpado. Durante ese periodo, no tuvo acceso a
libros, radio ni a ningún tipo de comunicación.
En su descargo ante las autoridades penitenciarias, la joven
admitió su error y reconoció haber infringido las normas al compartir contenido
en redes sociales. Desde entonces, no volvió a tener presencia en plataformas
digitales.
En aquel entonces, la polémica se intensificó porque Galarza
aparecía junto a Yanina Lescano, quien en ese momento estaba acusada del
homicidio de su hijastra, Nahiara Luján Cristo.
Aunque su compañera de celda fue absuelta en 2023 por la
Sala Penal del STJ de Entre Ríos, en el momento de las imágenes se encontraba
bajo arresto preventivo.
Desde mediados de agosto, la interna cuenta con un nuevo
abogado defensor, quien ha comenzado a delinear una estrategia jurídica
renovada para mejorar las condiciones de detención de su clienta.
En declaraciones recientes, el letrado anticipó que evalúa
distintas alternativas para que la joven pueda transitar su condena de manera
más llevadera.
Entre las opciones planteadas por Lafferriere figuraría la
idea de enviar una solicitud de un indulto al gobernador, una vía legal
contemplada, aunque es difícil que se concrete en el corto plazo.
El abogado también mencionó en una entrevista televisiva que
evalúa la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios en el futuro
próximo.
Según explicó, en 2031, cuando se cumpla la mitad de la
condena, Galarza podría solicitar salidas transitorias con fines familiares o
sociolaborales, lo que representaría un cambio significativo en su rutina
dentro del sistema penitenciario.
