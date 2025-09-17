Murió un niño de 4 años en un choque en la ruta

NACIONALES





Un niño de cuatro años murió este martes en un accidente vial en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Barrancas, cuando el automóvil en el que viajaba con su familia fue embestido por un camión. El siniestro, ocurrido en el kilómetro 79 de la traza, también dejó heridos a su hermano adolescente y a sus padres.

El impacto se produjo alrededor de las 17 horas, según informó Rosario3, cuando un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 42 años alcanzó y chocó de atrás a un Fiat Duna en el que se trasladaban cuatro personas. En el vehículo de menor porte viajaban dos adultos y dos menores. El niño fallecido fue identificado como C., de cuatro años, mientras que su hermano de 13 resultó con heridas, al igual que sus padres, quienes sufrieron lesiones de menor gravedad.

Tras la colisión, personal médico de Barrancas acudió rápidamente al lugar y brindó asistencia de urgencia. El niño recibió maniobras de reanimación en el sitio, pero finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.

Por otra parte, el accidente ocurrido generó una interrupción total de la circulación en la autopista. El tránsito debió ser desviado hacia la ruta nacional 11, lo que provocó demoras y complicaciones en la zona de ingreso a Barrancas.

Otro choque entre un auto y un camión: murieron dos jóvenes de 20 años

Hace pocos días, se dio un accidente vial similar, que también dejó víctimas fatales. Un camión y un auto fueron protagonistas el pasado sábado de un choque brutal en una ruta provincial en la localidad de La Tordilla, Córdoba. Los vehículos impactaron de frente y sufrieron enormes daños. Los jóvenes que iban en el auto fallecieron en el acto.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52. Los dos jóvenes viajaban en los asientos delanteros de un Fiat Cronos blanco que chocó contra un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 30 años, según reportó el medio Cadena 3.

Las imágenes mostraron el fuerte impacto que sufrieron ambos vehículos, pero en particular el de menor porte, que quedó completamente destrozado. El vehículo fue abollado por completo y lo único que quedó en casi perfecto estado fue el baúl.

Pedazos de los asientos, el volante, cables, plásticos de la parte frontal del vehículo y telas, probablemente de la ropa del conductor y el pasajero, se encontraban desperdigadas por el pavimento de la ruta.

Aunque se desconocen las causas del accidente, un choque de tal impacto podría implicar que uno o ambos vehículos iban a una muy alta velocidad. Los jóvenes fallecieron debido al impacto. El conductor del camión, en tanto, sufrió lesiones considerables y fue trasladado al Hospital de Arroyito.