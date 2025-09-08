MAR DEL PLATA: Montenegro consiguió un triunfo más exiguo del esperado y perdió la mayoría en el Concejo

ZONALES





Aunque ganó en la Quinta, la diferencia con Raverta no fue la que se esperaba. Cómo queda el Concejo y cómo se votó en otras secciones.

A contramano de la elección general en la Provincia de Buenos Aires, en la que Fuerza Patria superó el 47% de los votos, La Libertad Avanza se impuso en los comicios en la Quinta Sección Electoral con más del 41%. En segundo lugar, con el 37.50%, quedó FP.

En General Pueyrredon, los resultados fueron correlativos a la Quinta, con algunos diferencias numéricas: la lista de Fernando Muro (LLA) cosechó el 38.16% de los sufragios, mientras que la de Mariana Cuesta (FP) sacó el 20.41%. En el plano local, Acción Marplatense, con Gustavo Pulti a la cabeza, y Nuevos Aires, con Gabriela Azcoitía como referente, también se subieron al podio: el partido del exintendente quedó tercero con el 19.09% de los votos y el de la periodista, cuarto con un 14.62%. Estas son las cuatro fuerzas que ingresan concejales el 10 de diciembre.

Un dato relevante para la dinámica legislativa local: con estos resultados, Montenegro perdió la mayoría en el Concejo Deliberante, que sin duda fue una herramienta que benefició sus propuestas y objetivos en estos últimos años.

A raíz de los porcentajes en la Quinta, tres de los cinco senadores que asumirán serán marplatenses: Guillermo Montenegro y Cecilia Martínez, por LLA, y Fernanda Raverta, por FP.

Frente a la victoria del intendente, para fin de año, Mar del Plata cambiará de jefe comunal: el concejal Agustín Neme asumirá en su lugar, ya que Montenegro ocupará su banca en la legislatura, descartada la posibilidad de postularse sólo de manera testimonial.

Antes y después de los resultados, los distintos candidatos compartieron sus expectativas y análisis de la elección de este domingo. Montenegro habló temprano, apenas cerraron los comicios. Dijo que tenía "buenas expectativas" porque la boleta de LLA "se había movido bien".

Fue Fernando Muro, su primer candidato a concejal, el que se manifestó conocidos los resultados: "Estamos muy contentos, muy, muy felices. Agradecemos a todos los vecinos que nos dieron su apoyo y ven que este proyecto va para adelante y toma un perfil hermoso en el futuro”.

Raverta, en cambio, habló con los resultados en mano y con una sonrisa dibujada. Aunque su lista perdió en la Quinta Sección, la derrota fue "sólo por tres puntitos". "La sociedad le puso un freno a Milei y a sus políticas de ajuste”, aseguró la futura senadora bonaerense.

A su turno, Pulti sostuvo que la elección fue "un reconocimiento al gobernador Axel Kicillof por haberse plantado frente a las políticas implementadas por Milei". Y Azcoitía aseveró que los resultados muestran que “Mar del Plata está pidiendo un cambio en serio, una política que hable de sus problemas y de sus sueños, y no de intereses ajenos”.

Elección histórica





Por primera vez en su historia, la Provincia de Buenos Aires celebró una jornada de elecciones desdobladas de Nación y los bonaerenses se volcaron a las urnas para elegir cargos legislativos.

A las 21 puntual, luego de una jornada sin mayores contratiempos, se conocieron los primeros resultados, con más del 80% de las mesas escrutadas en todas las secciones.

A nivel general, Fuerza Patria lideró los comicios en la Provincia. Con más del 47% de los votos, le ganó a La Libertad Avanza, que cosechó un 33.80%.

La propuesta del peronismo triunfó en seis secciones: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima y la octava. LLA ganó en dos: en la quinta, con Montenegro a la cabeza, y en la sexta, con Oscar Liberman.