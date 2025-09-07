Ente Ríos: tres muertos y un herido en un choque entre una camioneta y un tren

Una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 12 impactó
contra un tren de carga y provocó la muerte de tres personas y un herido de
gravedad. El siniestro ocurrió este sábado alrededor de las siete de la mañana,
a la altura del kilómetro 190, en el cruce ferroviario de la localidad
entrerriana de Médanos, en el departamento Islas. La ruta debió permanecer
interrumpida durante varias horas mientras bomberos, personal policial y
equipos de salud trabajaban en las tareas de rescate.
El tren transportaba cereal desde Basavilbaso hacia Puerto
Guazú cuando fue embestido por una camioneta Toyota Hilux que cruzaba las vías.
Según publicó El Litoral, al llegar al lugar del accidente los efectivos
policiales constataron que tres de los ocupantes de la camioneta habían
fallecido. Otro hombre fue trasladado en grave estado al Hospital San Antonio
de Gualeguay.
De acuerdo con la información difundida por Uno Entre Ríos,
las víctimas fueron identificadas como Juan Pesalaccia, de 46 años; Darío
Dannunzio, de 45; y Patricio Christiansen, de 45, todos oriundos de la ciudad
bonaerense de Tres Arroyos. El único sobreviviente, identificado como Diego
Dannunzio, de 45 años, permanece internado en el hospital de Gualeguay. Sufrió
fractura de fémur en la pierna izquierda y fue sedado para estabilizar su
cuadro clínico.
“Se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos
tienen la misma edad, y que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la
camioneta estaban todos los equipos de pesca”, señaló el comisario Jorge
Moreyra, jefe de la Departamental policial Islas, según detalló a Uno Entre
Ríos.
La magnitud del impacto obligó a un operativo coordinado que
incluyó la participación de Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, personal
de salud local y efectivos de la Policía de Entre Ríos. El tránsito en la Ruta
12 estuvo interrumpido por completo durante varias horas, hasta que se pudieron
realizar las pericias correspondientes y retirar los vehículos involucrados.
La formación que colisionó con la camioneta tenía como
destino Puerto Iguazú, en el sur de la provincia, uno de los puntos utilizados
para la salida de granos hacia los puertos exportadores. La vía del tren, de
uso intensivo durante la cosecha, atraviesa la calzada en un punto donde la
señalización depende de carteles verticales y demarcaciones en el pavimento,
sin mecanismos automáticos de advertencia.
Las autoridades judiciales dispusieron la realización de
pericias para establecer la mecánica del accidente y determinar si el vehículo
cumplió con las advertencias dispuestas en el tramo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes