Ente Ríos: tres muertos y un herido en un choque entre una camioneta y un tren

NACIONALES





Una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 12 impactó contra un tren de carga y provocó la muerte de tres personas y un herido de gravedad. El siniestro ocurrió este sábado alrededor de las siete de la mañana, a la altura del kilómetro 190, en el cruce ferroviario de la localidad entrerriana de Médanos, en el departamento Islas. La ruta debió permanecer interrumpida durante varias horas mientras bomberos, personal policial y equipos de salud trabajaban en las tareas de rescate.

El tren transportaba cereal desde Basavilbaso hacia Puerto Guazú cuando fue embestido por una camioneta Toyota Hilux que cruzaba las vías. Según publicó El Litoral, al llegar al lugar del accidente los efectivos policiales constataron que tres de los ocupantes de la camioneta habían fallecido. Otro hombre fue trasladado en grave estado al Hospital San Antonio de Gualeguay.

De acuerdo con la información difundida por Uno Entre Ríos, las víctimas fueron identificadas como Juan Pesalaccia, de 46 años; Darío Dannunzio, de 45; y Patricio Christiansen, de 45, todos oriundos de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. El único sobreviviente, identificado como Diego Dannunzio, de 45 años, permanece internado en el hospital de Gualeguay. Sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda y fue sedado para estabilizar su cuadro clínico.

“Se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos tienen la misma edad, y que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, señaló el comisario Jorge Moreyra, jefe de la Departamental policial Islas, según detalló a Uno Entre Ríos.

La magnitud del impacto obligó a un operativo coordinado que incluyó la participación de Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, personal de salud local y efectivos de la Policía de Entre Ríos. El tránsito en la Ruta 12 estuvo interrumpido por completo durante varias horas, hasta que se pudieron realizar las pericias correspondientes y retirar los vehículos involucrados.





La formación que colisionó con la camioneta tenía como destino Puerto Iguazú, en el sur de la provincia, uno de los puntos utilizados para la salida de granos hacia los puertos exportadores. La vía del tren, de uso intensivo durante la cosecha, atraviesa la calzada en un punto donde la señalización depende de carteles verticales y demarcaciones en el pavimento, sin mecanismos automáticos de advertencia.

Las autoridades judiciales dispusieron la realización de pericias para establecer la mecánica del accidente y determinar si el vehículo cumplió con las advertencias dispuestas en el tramo.