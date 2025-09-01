CRIMEN EN TANDIL: Avanza la investigación por el asesinato de Milagros Quenaipe

La ciudad continúa conmocionada tras el asesinato de Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años, ocurrido en la mañana del sábado a la salida de los boliches. La joven murió luego de recibir una puñalada en el cuello, propinada con un cuchillo tipo serrucho, cuando se encontraba junto a un grupo de amigos en la esquina de Rodríguez y Uriburu.
El ataque fue perpetrado por un joven de 23 años, que previamente había herido por la espalda a otro muchacho. Según la reconstrucción de los investigadores, el agresor se acercó caminando por Uriburu Sur, cruzó la calle hacia un local protegido con pilonas y, sin mediar conflicto previo, agredió primero al varón y luego a Quenaipe, provocándole la muerte en segundos.
Las cámaras de videovigilancia del Centro de Monitoreo fueron clave para seguir sus movimientos y confirmar que, tras huir, ingresó a una vivienda ubicada en Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. En ese domicilio, la policía lo aprehendió horas después, imputado por “homicidio” y a disposición de la UFI N.º 12 a cargo del fiscal Damián Borean.
En paralelo, un segundo hombre fue detenido en el marco de la causa, pero más tarde liberado al comprobarse, mediante registros fílmicos, que no había participado del hecho.
El arma homicida —un cuchillo tipo serrucho con la punta limada— fue hallada en Uriburu Sur, en la vereda opuesta al edificio de tribunales, durante un rastrillaje del Grupo Táctico Operativo. Se confirmó que el mismo cuchillo fue utilizado para agredir al otro joven antes de atacar a la víctima fatal.
Los testigos, que integraban un grupo circunstancial de seis personas reunidas para asistir a una joven descompuesta, aseguraron que no existió contacto previo entre el agresor y Quenaipe, ni discusiones o amenazas. La única referencia fue que el atacante preguntó algo relacionado con música, aunque no se pudo establecer si obtuvo respuesta.
El fiscal tomó declaración a numerosos testigos y aguarda los resultados de la autopsia realizada en Azul. En tanto, el detenido será trasladado a la sede judicial para la audiencia de declaración indagatoria conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
