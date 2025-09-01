Caos a la salida del boliche: un auto atropelló a dos jóvenes y huyó en la costa marplatense

ZONALES





En la madrugada del domingo, un grave incidente vial ocurrió en la intersección de Patricio Peralta Ramos y Alvarado, cuando un automóvil se subió a la vereda, atropelló a dos adolescentes y se dio a la fuga.





El hecho se produjo en plena desconcentración de los boliches de la costa. Según se observa en un video registrado por otro joven que circulaba por el lugar, el conductor perdió el control del vehículo —un modelo que aún no fue identificado con precisión, aunque se sospecha que sería un Corsa o un Celta gris—, subió a la vereda e impactó contra los dos chicos que caminaban por la zona.





Tras el choque, el automovilista aceleró y huyó sin asistir a las víctimas. Uno de los amigos de los heridos alertó a la policía, a la que relataron la secuencia del hecho.





Las autoridades constataron lesiones visibles en el rostro de los adolescentes y convocaron a sus padres, quienes los trasladaron para recibir atención médica: uno de ellos fue derivado a la Clínica Pueyrredon y el otro al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

#MardelPlata Caos a la salida del boliche: un auto se subió a la costa, atropelló a dos jóvenes y huyó.

Toda la información en https://t.co/NRZlpkWBGp pic.twitter.com/DXTn8dRaLQ — Mi8 (@canal8mdp) September 1, 2025





La policía trabaja para identificar al conductor y establecer las circunstancias que provocaron el siniestro.