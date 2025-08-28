Madariaga anunció nuevo plan de 50 lotes para vecinos

MADARIAGA





La Municipalidad de General Madariaga confirmó el lanzamiento de un nuevo plan de loteos, que pondrá a disposición 50 terrenos para vecinos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra y promover un crecimiento urbano ordenado.





De los terrenos a ofertar, 40 corresponden a la categoría de lotes sociales y los 10 restantes son lotes discontinuos. El programa busca repetir la modalidad aplicada en anteriores planes municipales, ofreciendo precios accesibles para sectores que no pueden acceder al valor de mercado.





En cuanto a la ubicación, se precisó que 30 lotes sociales estarán en el barrio Belgrano, surgidos de un convenio urbanístico. Otros 10 lotes sociales estarán en el barrio Los Pinos, también obtenidos mediante convenio, herramienta utilizada por la gestión municipal para garantizar tierras destinadas a programas sociales de acceso al lote. Los 10 lotes discontinuos provienen de terrenos que quedaron sin vender en planes anteriores.





Sobre los valores, el municipio informó que los 40 lotes sociales se ofrecerán a un precio muy inferior al de mercado, considerando únicamente los costos de servicios y obras necesarias para el loteo. En tanto, los 10 lotes discontinuos se venderán al precio vigente de mercado, pero con la posibilidad de acceder a planes de financiación.





La modalidad de inscripción y los requisitos para postularse serán informados oficialmente en septiembre de 2025. Con este anuncio, el gobierno local ratifica su intención de favorecer un desarrollo urbano inclusivo y de brindar más oportunidades para que familias madariaguenses puedan acceder a un terreno propio.