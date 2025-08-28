Festeja Villa Gesell: Daniel Scioli confirmó que el lunes 13 de octubre será feriado

ZONALES

El Secretario de Turismo de la Nación, adelantó que habrá fin de semana largo en octubre, con el feriado trasladado al lunes 13.





La medida era reclamada por el sector turístico de todo el país para reactivar la actividad en medio de la crisis y había sido impulsada por el Municipio de Villa Gesell, cuyo Intendente Gustavo Barrera celebró la noticia en X.

El funcionario resaltó que si bien el calendario de feriados estaba estipulado de antemano y no se pasan a lunes o viernes aquellos días que recaen en sábado o domingo; en esta oportunidad y dado los numerosos pedidos de las provincias… fue en ese momento cuando se detuvo para nombrar a «Sole Martínez, que fue muy insistente con este tema», refiriéndose a la secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, que viene manifestando desde hace meses la importancia de ese feriado para el sector, que resulta el segundo mas importante después de Carnaval, incluso mas que el de Semana Santa.

Scioli contó detalles de su gestión y si bien dijo que está a la firma de Legal y Técnica, para la publicación del Decreto, es casi un hecho que será feriado el lunes 13 de octubre, ya que el presidente Javier Milei, sabe perfectamente la importancia de la actividad turística y lo que representa para la economía del país, con mas de 1.2 millones de puestos de trabajo.





En ese sentido detalló que Guillermo Francos lo llama «el intenso, porque estoy insistiendo con este tema que es muy importante, escuchando el pedido de las provincias y los transmito con pasión como todo lo que hago»- expresó el ex Gobernador bonaerense y ex motonauta.

Resolución en el Boletín Oficial



En medio de una “debacle”, el sector turístico de la provincia de Buenos Aires empezó a buscar manera de reimpulsar su actividad. Una de las ideas que surgió fue pedirle al Gobierno Nacional que traslade el feriado del 12 de octubre (que este año cae domingo) al viernes anterior o al lunes siguiente para sumar un fin de semana largo. El pedido encontró su cause.

Este jueves salió publicado el Decreto 614/26 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Lo que hizo la norma, que ya está vigente, es modificar las disposiciones de la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos (N° 27.399). En particular, determinó que los feriados trasladables que caigan sábado o domingo pueden pasarse para el lunes posterior o para el viernes anterior. Hasta ahora, solo estaba previsto cómo mover los feriados cuya fecha coincidía con días de semana.

De esta manera, la Jefatura de Gabinete de la Nación, que hoy ocupa Guillermo Francos, quedó facultada para determinar qué hacer ante una eventualidad como esta. El Decreto no dice nada sobre el 12 de octubre, pero el feriado por el Día de la Diversidad Cultural es el primero que cumple con las condiciones establecidas por la ley para hacer algún cambio: es trasladable y coincide con el fin de semana.