Festeja Villa Gesell: Daniel Scioli confirmó que el lunes 13 de octubre será feriado

El Secretario de Turismo de la Nación, adelantó que habrá fin de semana largo en octubre, con el feriado trasladado al lunes 13.
La medida era reclamada por el sector turístico de todo el
país para reactivar la actividad en medio de la crisis y había sido impulsada
por el Municipio de Villa Gesell, cuyo Intendente Gustavo Barrera celebró la
noticia en X.
El funcionario resaltó que si bien el calendario de feriados
estaba estipulado de antemano y no se pasan a lunes o viernes aquellos días que
recaen en sábado o domingo; en esta oportunidad y dado los numerosos pedidos de
las provincias… fue en ese momento cuando se detuvo para nombrar a «Sole
Martínez, que fue muy insistente con este tema», refiriéndose a la secretaria
de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, que viene manifestando desde hace
meses la importancia de ese feriado para el sector, que resulta el segundo mas
importante después de Carnaval, incluso mas que el de Semana Santa.
Scioli contó detalles de su gestión y si bien dijo que está
a la firma de Legal y Técnica, para la publicación del Decreto, es casi un
hecho que será feriado el lunes 13 de octubre, ya que el presidente Javier
Milei, sabe perfectamente la importancia de la actividad turística y lo que
representa para la economía del país, con mas de 1.2 millones de puestos de
trabajo.
En ese sentido detalló que Guillermo Francos lo llama «el
intenso, porque estoy insistiendo con este tema que es muy importante,
escuchando el pedido de las provincias y los transmito con pasión como todo lo
que hago»- expresó el ex Gobernador bonaerense y ex motonauta.
Resolución en el Boletín Oficial
En medio de una “debacle”, el sector turístico de la
provincia de Buenos Aires empezó a buscar manera de reimpulsar su actividad.
Una de las ideas que surgió fue pedirle al Gobierno Nacional que traslade el
feriado del 12 de octubre (que este año cae domingo) al viernes anterior o al
lunes siguiente para sumar un fin de semana largo. El pedido encontró su cause.
Este jueves salió publicado el Decreto 614/26 firmado por el
presidente de la Nación, Javier Milei. Lo que hizo la norma, que ya está
vigente, es modificar las disposiciones de la Ley de Establecimiento de
Feriados y Fines de Semana Largos (N° 27.399). En particular, determinó que los
feriados trasladables que caigan sábado o domingo pueden pasarse para el lunes
posterior o para el viernes anterior. Hasta ahora, solo estaba previsto cómo
mover los feriados cuya fecha coincidía con días de semana.
De esta manera, la Jefatura de Gabinete de la Nación, que
hoy ocupa Guillermo Francos, quedó facultada para determinar qué hacer ante una
eventualidad como esta. El Decreto no dice nada sobre el 12 de octubre, pero el
feriado por el Día de la Diversidad Cultural es el primero que cumple con las
condiciones establecidas por la ley para hacer algún cambio: es trasladable y
coincide con el fin de semana.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes