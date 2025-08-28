Elisa Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de los audios: “Es el personaje más oscuro”

NACIONALES









La líder de Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, apuntó anoche contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo de los audios y la definió como “el personaje más oscuro” del Gobierno. Además, sostuvo que si la hermana del Presidente estuviera involucrada en casos de corrupción, sería imposible que el jefe de Estado, Javier Milei, no estuviera al tanto de la operación.





Entrevistada por Joaquín Morales Sola en +Periodismo (LN+), Carrió enunció: “[Karina] Es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier".





“¿No denotan la oscuridad en la cara de esa mujer? Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres, pero ¿nosotros nos bancamos esa oscuridad?“, se preguntó y resaltó: ”Ella es la cajera tanto en el caso $LIBRA—que es un negocio para ellos— como en todo el negocio de la salud". Y afirmó que es “imposible” que Milei no esté al tanto del accionar de su hermana.





Además, aseguró que se encuentra investigando otra trama de corrupción dentro del sistema de salud en la que dijo que también estaría involucrada Karina Milei. “Algo mucho más amplio, que está dejando sin salud a todo el país”, adelantó. Sin embargo, dijo que no la presenta porque en campaña no hace denuncias ya que “perturban la verdad”. “No formo parte de operaciones políticas”, advirtió.





Según Carrió, el modo en el que opera el gobierno de La Libertad Avanza es similar al de la administración Menem en los años ‘90. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tiene mucho componente menemista”, dijo y aclaró: “Se trata de dos formas del peronismo. Acá sea Milei o Cristina están votando peronismo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Estamos enredados en dos formas antirrepublicanas. Hay un peronismo republicano, pero acá no está”.



