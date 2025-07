Tras su procesamiento, Alberto Fernández acusó a la Justicia de perseguirlo “por peronista” y de “forzar la interpretación de pruebas”

NACIONALES





El ex presidente Alberto Fernández acusó a la Justicia de perseguirlo "por peronista" y para "complacer a los medios" tras el procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y el embargo de más de 14.600 millones de pesos en la causa de contrataciones de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados.





Se trata del expediente que comenzó luego de una investigación de Clarín y que instruyó desde un comienzo el juez Julián Ercolini y que cambió de juez en febrero de este año porque terminó la subrogancia de Ercolini. Por sorteo Casanello instruye la causa en la que analizan 25 contratos que diversos organismos del Estado firmaron con Nación Seguros S. A. y donde intervinieron brokers del rubro que se llevaron más de 3.000 millones de pesos en comisiones.





El jueves Casanello procesó al ex presidente, a su amigo Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria María Cantero. Les atribuyó los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipes necesarios. Y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un embargo de 14.634.220.283,68 pesos.





La resolución alcanza siempre sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.





Y un día después, el ex presidente se expresó por las redes sociales contra el fallo. "Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el “riesgo” que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros", posteó el ex presidente.





"Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebascon el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso", agregó contra el fallo del juez Sebastián Casanello.





"Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación", concluyó Alberto Fernández en la red social X y adjuntó el comunicado de prensa de su abogada.





Para la Justicia, Alberto Fernández es responsable porque firmó el Decreto 823/2021 que ordenó al Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros SA y habilitó para intermediación de los brokers. El 86% de las comisiones pagadas quedaron en manos de cinco empresarios, el 42% de los contratos fueron adjudicados a Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente.





A criterio de los investigadores, ese decreto "vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones".





Como primer juez de la causa, Ercolini responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros".





Para el juzgado los intermediarios se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones abonadas por Nación Seguros "como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas, a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados".