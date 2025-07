Milei desayunó con Bullrich y crecen los rumores de su candidatura a senadora por CABA

NACIONALES





El presidente Javier Milei compartió este viernes en su cuenta de X una foto desayunando junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y desató una ola de especulaciones políticas en torno a una posible candidatura de la funcionaria nacional al Senado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas de octubre.





“Aquí junto a @PatoBullrich en pleno desayuno, conversando sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. ¡VLLC!”, escribió el mandatario en su publicación.





Bullrich, que en las últimas semanas levantó considerablemente su perfil, aparece como la principal opción de La Libertad Avanza para encabezar la boleta en CABA, una de las ocho provincias que este año renuevan bancas en la Cámara alta. Su posible postulación cobra fuerza ante la decisión del oficialismo de competir por separado del PRO en la Ciudad, a diferencia de lo que ocurrirá en la provincia de Buenos Aires.





En ese marco, la ministra replicó la imagen compartida por el presidente y escribió: “Son tantos y tan profundos los cambios, que ningún embate podrá frenarlos. Con Javier defendemos ese rumbo frente a los de siempre, que quieren romper todo con tal de volver al poder. Nuestra respuesta para los argentinos de bien: más transformaciones, más libertad, más prosperidad. ¡Estamos en marcha! VLLC”.





El mensaje también puede leerse como una reafirmación del alineamiento político entre Bullrich y Milei, especialmente tras los cruces con la vicepresidenta Victoria Villarruel por la sesión autoconvocada en el Senado, que significó un duro revés para el oficialismo. Bullrich fue quien, públicamente, encabezó las críticas al accionar de la vice.





Milei, por su parte, reveló en una entrevista que mantiene un seguimiento muy cercano sobre el Ministerio de Seguridad: “Tengo reuniones con la doctora Bullrich semana por medio, los domingos. Pasa por Olivos a las 10 de la mañana y estoy desayunando con ella”, comentó en una charla con el periodista Luis Majul.





En la imagen difundida, se puede ver el interior de la Residencia de Olivos, con una mesa en la que sólo se observa una bandeja con masitas. “La doctora Bullrich me malcría. Me trae las galletitas que me gustan. Todo con Bullrich es un placer”, sostuvo el mandatario en esa misma entrevista.





Según trascendió, la ministra estaría evaluando seriamente una candidatura con miras al 2027, año en el que se renovará la Jefatura de Gobierno porteña. Un buen resultado en octubre podría fortalecer sus aspiraciones de cara a ese objetivo.





Mientras tanto, ya circulan nombres sobre quién podría reemplazarla al frente del Ministerio de Seguridad en caso de oficializarse su postulación. Entre los posibles sucesores se mencionan al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y a la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.