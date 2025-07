Milagro en la nieve: un peón rural se perdió en medio de un terrible temporal y fue salvado por sus perros

NACIONALES





Un peón rural fue rescatado este sábado en la zona de Lonco Vaca, cerca de Mencué, provincia de Río Negro, luego de haberse perdido durante más de cinco horas en medio de un feroz temporal de nieve.

El hombre, identificado como Nahuel, logró dar aviso desde un cerro antes de que anocheciera. Sufría hipotermia y pudo sobrevivir gracias al abrigo que le brindaron sus perros.

Caminó más de cinco horas perdido entre la nieve





El hecho ocurrió en la Región Sur rionegrina, azotada durante el fin de semana por un frente polar que dejó acumulaciones de nieve, hielo y fuertes vientos. Nahuel, un joven peón rural que trabajaba en un campo de la zona, se desorientó y caminó sin rumbo en condiciones extremas.

“Estuve más de cinco horas caminando, me perdí en la nieve, la nieve más alta me llegaba arriba de la rodilla, el frío era insoportable”, relató el propio protagonista al medio local Noticias Región Sur. En un momento, el cuerpo le dijo basta: “Me caí y no me podía levantar. Gracias a los perros puedo contarla, ellos se echaron encima mío y me dieron calor”.

El hombre presentaba síntomas severos de hipotermia al momento del rescate. “La enfermera de Aguada Guzmán me dijo que tuve una hipotermia al 100%”, señaló.





Un operativo urgente en plena emergencia climática





El rescate fue encabezado por el comisionado de fomento de Mencué, Carlos Vertiz, junto a la vocal Vilma Díaz y efectivos de la Unidad 60 de la Policía de Río Negro. También intervino una ambulancia con personal sanitario que salió desde Aguada Guzmán.

Paralelamente, el dueño del campo, identificado como Cristian, logró ubicar al trabajador en una vieja tapera donde logró refugiarse con los perros. Allí fue estabilizado hasta que llegó la asistencia.

“Salimos en vehículo de la Comisión de Fomento acompañados por personal policial a la búsqueda de una persona que se encontraba desorientada en el campo. Pudo dar aviso de su situación y desesperación desde un cerro, porque se acercaba la noche”, detalló Vertiz.

Nahuel fue trasladado hasta Chasico y desde allí al hospital de El Cuy, donde fue asistido por el doctor Darío Bernel y su equipo médico.

El comisionado de Mencué destacó la coordinación entre distintas áreas: el Área Programa El Cuy, la Policía local, Vialidad Provincial y la Comisión de Fomento. “El hecho de tener la ruta principal despejada hizo más fácil el traslado”, subrayó.