MAR DEL PLATA: Coco, una oveja que se cree perro y busca una familia: "Tienen que cuidarlo como a un perro de verdad"

Quién diría que un perro y una oveja pudieran comportarse igual. Así lo explicó y mostró Trinidad González, rescatista y adoptante de Coco, una oveja que desarrolló un comportamiento y una crianza similar a la de un perro, compartió su historia en diálogo con Canal 8.

Según Trinidad, Coco nació en el campo en circunstancias complicadas: "Su madre parió al mismo tiempo que otra oveja, y en vez de adoptarlo a él, la madre eligió a la otra oveja, dejándolo solo". La situación se agravó cuando, durante la madrugada, un chimango empezó a picotearlo vivo en una de sus patas, la cual tuvo que ser vendada. La rescatista contó que su novio fue testigo del episodio y lo llevó a su casa.

Tras varios intentos por devolverlo a la campo y que se reincorporara a su manada, la rescatista reveló que la madre de Coco no lo reconoció, por lo que la única opción fue adoptarlo y acompañarlo en su proceso de recuperación. "Lo intentamos juntar con las ovejas, pero no hubo respuesta. Coco conoció la vida en casa y no quiso salir más", dijo.

Coco, la oveja que se cree perro: "Duerme en el radiador y pide mamadera cada dos horas"

Desde ese momento, Coco pasó a formar parte del hogar de Trinidad, quien relató que el animal desarrolló una identidad muy particular. "Él se autopercibe perro, no sabe lo que es ser una oveja. Es un perro mimado, un perro de adentro. Duerme al lado del radiador, pide mamadera cada dos horas, y juega con los perros", detalló.

Asimismo, manifestó su intención de encontrarle un nuevo hogar, lejos del campo y de su identidad original como oveja, que respete su forma de ser: "Busco a alguien que lo vea como lo que él se percibe, que lo tenga, que lo mime y cuide como a un perro de verdad". Además, enfatizó la importancia de que Coco reciba un seguimiento adecuado y que viva en un espacio grande y cuidado, donde pueda desplegar una vida llena de amor y atención.

Por último, la rescatista subrayó que Coco, si bien fue criado en condiciones diferentes, es muy fácil de tener y comparte características con un perro, por lo que busca una familia que pueda brindarle esa dupla de cariño y cuidado que él necesita. El contacto para adoptar es @trinigonzaalez en Instagram.