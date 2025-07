Intendentes de La Pampa se unen y planean exigirle al Gobierno Nacional por el estado de la Ruta 151 tras la muerte de una familia

NACIONALES





"Sentimos tristeza y bronca por esta tragedia", dijo el jefe comunal de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, sobre el choque que se cobró la vida de cuatro integrantes de una familia.

Un grupo de intendentes de La Pampa, por donde corre la Ruta Nacional 151, viajarán a Buenos Aires para reclamar por el estado de esa trágica carretera. La novedad la dio a conocer el jefe comunal de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, quien además le reclamó a la gestión del presidente Javier Milei que defina qué va a ocurrir con las obras.

"Sentimos tristeza y bronca por esta tragedia", resaltó Monsalve sobre el choque frontal que se cobró la vida de cuatro integrantes de una familia de 25 de Mayo. El siniestro vial ocurrido durante la nevada del sábado pasado. Murieron Susana Rojas (62), su hija Milagros Abigail Segura (19), y sus nietos Maycol Monzón (19) y Luz Ibarra (7).

El siniestro se desató por el mal estado de la ruta, que tiene ondulaciones y por la nieve. El auto en el que viajaba la familia veinticinqueña se descontroló y chocó de frente contra un camión de transporte. "Ha sido una situación que nos dejó a todos perplejos, en una fecha que era el aniversario del pueblo. Los 116 años. Justo, fue un día atípico. Además, nevó", indicó Monsalve en diálogo con LU 100 Radio Capital AM 1040.

"Se dieron muchas condiciones para que los ánimos estén para todos los lados. Tristeza, angustia, bronca, de todo un poco", afirmó. "Es una ruta que hace tiempo venimos reclamando. Hay un tramo en 25 de Mayo que no se puede transitar desde el Cruce con la ruta del desierto hasta el Puente Dique y de ahí continuando hasta Neuquén", agregó el intendente 25 de Mayo.

En otro tramo de la entrevista, Monsalve explicó que los veinticinqueños van mucho a Neuquén y Cipolletti a realizar trámites, compras o la atención de salud. "La verdad es que está en pésimas condiciones. Cada día peor. Hace un tiempo que venimos haciendo reclamos con los intendentes de la región. Planeamos viajar a Buenos Aires ahora para ver que se puede hacer al respecto", apuntó.

"Estamos consternados. Una situación muy compleja, porque es una familia que atraviesa a la localidad. Tiene muchísima relación esta familia. Una familia muy grande, así que toda la comunidad afectada", aseguró. "Uno desde su lugar trata de mantener el duelo y a la vez con la bronca de la falta de inversión que tiene la ruta y se dan este tipo de situaciones tristes", afirmó.





Monsalve también dijo que es un compromiso de quienes están al frente de las gestiones, dar una respuesta y sostener el reclamo. "La responsabilidad es hoy. Buscamos alternativas porque para un municipio es imposible llevar adelante una obra así", detalló.

Aunque ahora se anunció el otorgamiento en concesión de rutas nacionales en La Pampa, ese programa incluye las Rutas Nacionales 5 y 188. En el caso de la Ruta 151 se preveían obras en el tramo de Neuquén y Río Negro.

"Que nos digan cómo seguir. Para saber técnicamente qué se puede hacer, a través de un privado, de un peaje. Porque si no, no sabemos qué respuesta dar a la comunidad. Si no va a haber inversiones, viene la responsabilidad de cuál sería la forma que hay que proceder. Porque nosotros sí queremos hacer algo por la situación", remarcó el jefe comunal.

Monsalve explicó que la ruta -en todo su recorrido- tiene pozos, ondulaciones y huellas hechas por los camiones que transportan petróleo o están vinculados a la actividad petrolera. "Un auto particular, un vehículo que no sea camioneta o camión, toca en la parte de abajo con la ruta", describió. "Eso hace que el auto salte de un lado para el otro. Permanentemente tenemos accidentes de gente que no es de la región. Pero la gente de acá conoce, pero se sumó lo de la nieve", agregó.