Se viene un aumento del 5% en la nafta y el gasoil y se complica el freno a la inflación

NACIONALES





Las petroleras argentinas preparan un aumento del 5% en los precios de la nafta y el gasoil para los próximos días, probablemente la semana que viene. Es por la suba del petróleo en el mundo, luego del estallido de la guerra entre Israel e Irán.

"La volatilidad es muy alta y queremos ver cómo se desenvuelve el mercado en los próximos días. El atraso en los precios de los combustibles es de entre el 15% y el 18%, según su variedad", contestó a Clarín un ejecutivo top del mercado de refinación.

El directivo de otra empresa planteó: "Vamos a subir un 5%. No podemos esperar más, no nos dan los márgenes".

Y en otra compañía sumaron ante Clarín que están analizando "en profundidad cuándo, cómo y cuánto" incrementar los precios de la nafta y el gasoil. La noticia fue revelada por el portal EconoJournal y confirmada por este medio con distintos directivos empresarios.

"A diferencia de los movimientos de precios a los que venimos acostumbrados (mensuales y con porcentajes relativamente bajos, al alza y a la baja), esta vez el aumento que habría que hacer es significativo, con un mínimo del 15%. Es mucho para hacerlo en un paso, por lo que seguramente habrá un sendero, que empezará pronto y delineará una frecuencia de alzas del combustible mayor a la habitual", explicaron en una de esas firmas.

Suba de la nafta, ¿impacto en la inflación?





Así, la situación mundial complica el plan del Gobierno para la desaceleración de la inflación. En efecto, las bajas de entre 2% y 8% en los precios de la nafta y el gasoil contribuyeron a que el índice de precios de mayo se ubicara en 1,5% y perforara por primera vez durante la era de Javier Milei y Luis Caputo el piso del 2% mensual.

Pero desde que comenzó junio, el petróleo crudo trepó más de 20%, desde los 63 dólares por barril en el Mar del Norte (Brent, que es la referencia para Argentina) hasta US$ 77.

De acuerdo a Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, la nafta es el segundo componente que más incide sobre la canasta de precios que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), solo por detrás de la carne. Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, por cada 10% que sube la nafta, aumenta 0,42 puntos porcentuales la inflación.

En este sentido, un incremento inicial de 5% en los combustibles tendría un impacto en torno a 0,21% en la inflación.

Durante 2025, los precios de los combustibles de YPF en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron ajustes de entre 0,5% en el gasoil premium y el 7% en la nafta súper, mientras la inflación acumuló durante los primeros cinco meses del año 13,3%. Es decir, los combustibles se abarataron "relativamente" contra otros bienes y servicios de la economía.

La brecha de YPF con sus competidores -Axion y Raízen (Shell), principalmente- se amplió significativamente en este período a entre 6% y 8%, ya que los privados incrementaron sus valores en mayor proporción para aprovechar condiciones de mercado.

Por otro lado, el aumento de los precios del petróleo crudo puede ser un alivio macroeconómico en la Argentina. Es que por cada dólar que sube el crudo, la balanza comercial energética gana US$ 80 millones en un año, teniendo en cuenta que las exportaciones suman unos 220.000 barriles por día.

Los dólares de Vaca Muerta están sosteniendo la demanda de divisas de los argentinos para viajar a Miami y Europa.

El petróleo, un precio atado a Trump e Irán





Los empresarios petroleros no siguen permanentemente en sus pantallas el precio internacional del crudo, en una industria donde las inversiones tienen un ciclo de vida de 30 años.

En YPF, por ejemplo, creen que el precio de largo plazo tiende a 70 dólares por barril, ya que por debajo de ese valor los países productores en Medio Oriente caen en déficit fiscal, mientras que en Estados Unidos las petroleras ralentizan su actividad en el shale oil.

Vaca Muerta puede ser rentable a partir de los US$ 45. A partir de los US$ 70, las petroleras que operan en la Argentina ganan "mucho dinero", principalmente con las exportaciones.

Marcos Bulgheroni, group CEO de Pan American Energy (PAE), pronosticó a principios de este mes que se venía un período de precios bajos en el sector. Hace apenas dos semanas y media el crudo estaba 13 dólares más barato; proyectado en un año, son casi US$ 1.000 millones más de exportaciones argentinas.

Por eso es que no se pueden proyectar a largo plazo con certeza los precios de un commodity tan volátil como el del petróleo. A inicios de 2025 el crudo cotizaba a US$ 72,50, pero 15 días después, antes de la asunción de Donald Trump tocó el máximo anual de US$ 82. Entonces, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proyectó un barril a US$ 74 promedio para este año y a US$ 66 en 2026.

En mayo, después de los aranceles a las importaciones que impuso Trump y la decisión de la OPEP+ de incrementar la producción, el petróleo cayó a un mínimo de US$ 59, y desde entonces rebotó. La guerra de Israel con Irán hizo disparar el precio. Pero todo en esta industria es efímero.