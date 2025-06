PINAMAR: Identificaron ladrón del local del Subway de pleno centro

ZONALES





Un hecho de robo se registró el pasado domingo 5 de junio, alrededor de las 2:40 de la madrugada, en un local de comidas ubicado sobre la avenida Bunge al 545, en pleno centro de Pinamar.

La víctima, Claudio Norberto Santiago, de 44 años y propietario del local "Subway", denunció que recibió una alerta de alarma y, al llegar al comercio, según supo CNM, constató que autores ignorados habían ingresado por la puerta trasera —utilizada habitualmente para el acceso de proveedores— tras violentarla.

Del lugar sustrajeron una caja registradora color negro que contenía alrededor de 200 mil pesos en cambio y provocaron además daños en un monitor de computadora marca Acer All in One.

A partir del análisis de las cámaras de vigilancia y otras tareas de investigación se logró identificar al presunto autor del robo, de 33 años desempleado y actualmente en situación de calle.

El hombre ya se encontraba detenido en el marco de otra investigación penal por robos en el centro de la ciudad y se le secuestraron prendas de vestir coincidentes con las utilizadas en el robo al local de comidas.