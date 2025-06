KICILLOF: "El miércoles acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa"

NACIONALES

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a acompañar el miércoles próximo a la ex presidenta Cristina Kirchner a Comodoro Py y “de vuelta a su casa”, al sumarse al reclamo del peronismo para que la Justicia le conceda a la ex mandataria la prisión domiciliaria.

“Este miércoles 18 acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia. ¡Nos vemos ahí!”, expresó Kicillof desde sus redes sociales.

De esa manera, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador bonaerense dirá presente el miércoles próximo con una columna desde el domicilio de la expresidenta hasta los tribunales.

Otra de las primeras confirmaciones llegó desde Morón, donde un plenario del MDF, que tiene como referente local al intendente Lucas Ghi, se comprometió a marchar de forma masiva.

Del encuentro participaron los principales referentes de los diversos espacios y corrientes políticas, sindicales y sociales que a nivel provincial se referencian con Kicillof.

"Estemos reunidos de manera transversal porque hay acá hay experiencias, trayectorias, identidades de las mas diversas pero todas con común denominador que es estar donde la hora exige estar¨, señaló Ghi durante el encuentro.

¨Hay un Imperativo ético y una necesidad colectiva de movilizarnos en pos de lo que consideramos es una necesidad estratégica también de cara a lo que se viene en las elecciones de setiembre y octubre, y en el mediano plazo en el 2027¨, continuó.

Por último, agradeció ¨esta voluntad de no ser indiferentes y pensar colectivamente para que desde Morón seamos muchos y muchas lo que formemos esta columna para ponerle el cuerpo a Cristina, para demostrar que no vamos a dudar un instante en hacer lo que debamos hacer, sin mezquindades ni vacilaciones¨.

Si bien persisten las tensiones políticas de cara a las elecciones intermedias, la interna entre el kicillofismo y La Cámpora desescaló a partir del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El MDF puso en pausa las actividades políticas que tenía previstas para este semana a fin de no crispar los ánimos ni herir susceptibilidades en medio de la delicada situación que vive la ex presidenta, quien el miércoles perderá la libertad.

Con el correr de los días, el kicillofismo y su tropa de intendentes retomará los armados propios en cada una de las jurisdicciones.

Si bien Kicillof fue marginado de una reunión de alto nivel dirigencial que se llevó a cabo el jueves pasado en la sede del PJ, lo cual generó malestar en La Plata, al día siguiente hubo otro encuentro de coordinación para organizar la marcha del miércoles, y en esa oportunidad sí se le permitió al gobernador enviar emisarios.

En su representación acudieron el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; la Jefa de Asesores de Gabinete, Cristina Álvarez Rodríguez, y el titular de Trabajo, Walter Correa.

Funcionarios, militantes y figuras del peronismo que pertenecen a diferentes espacios acompañarán el miércoles próximo desde las 10 a la ex presidenta Cristina Kirchner a Comodoro Py, donde la ex mandataria deberá presentarse para que se dé inicio a la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

En tanto, Fernández de Kirchner definía por estas horas su estrategia judicial ante la presentación que deberá concretar el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py para que se haga efectiva la condena en su contra a 6 años de prisión tras el fallo condenatorio de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

Si bien el PJ y organizaciones kirchneristas como La Cámpora convocaron a las 10 del miércoles para acompañar a la ex jefa de Estado desde su domicilio de San José 1111 hasta los tribunales de Comodoro Py, también se negociaba la posibilidad de que la ex mandataria no tuviera que trasladarse hasta la sede judicial y fuera notificada del inicio del cumplimiento de la condena vía Zoom, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 5 acepte el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.