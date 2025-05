Kicillof muestra su sector interno y lanza un desafío al kirchnerismo

NACIONALES

Axel Kicillof escenificará una demostración de fuerza en plena tensión con el kirchnerismo. Desde La Plata, lanzará formalmente hoy el Movimiento Derecho al Futuro, su armado propio con el que pretende exhibir musculatura política y desmarcarse definitivamente del liderazgo de Cristina Kirchner.

Kicillof se asumirá hoy como el líder de una fracción peronista propia que nuclea al menos 40 intendentes, legisladores y dirigentes territoriales. Todo un gesto de independencia con anclaje territorial respecto de la ex presidenta con la que está distanciado y no habla desde diciembre pasado.

Si bien se sabe que buena parte del mensaje del Gobernador que tendrá lugar en el camping de UPCN en la localidad de Arana estará apuntado a cuestionar con severidad las políticas del gobierno nacional, la expectativa está centrada en relación a si Kicillof hará alguna referencia a la unidad de lo que todavía es Unión por la Patria y que varios de sus laderos comenzaron a condicionar en las últimas semanas.

Con el cierre de listas previsto para el 19 de julio, el peronismo bonaerense está inmerso en una disputa que tiene impacto a varias bandas. Uno de los escenarios de ese desarrollo bélico es la Legislatura, donde legisladores del kirchnerismo duro y La Cámpora desafían con proyectos propios al Gobernador.

En ese contexto aparece por estas horas el proyecto que impulsan senadores K para establecer reelecciones indefinidas de legisladores y concejales y que quieren aprobar el martes en el Senado. Kicillof mandó a presentar un proyecto a través de la senadora Ayelén Durán para que se sume a los intendentes, no incluido en la iniciativa avalada por Cristina Kirchner.

Más allá de ese hecho puntual, Kicillof buscará mostrarse como una alternativa para sectores que no quieren saber nada de ir al acuerdo que amasan La Libertad Avanza y el PRO y que tampoco quieren abrazarse a La Cámpora.

Ese dato es central porque marcará parte del perfil que le quiere dar el mandatario a su armado: un sesgo movimientista que vaya más allá del peronismo y que incluya a sectores de otras fuerzas, por ejemplo, el radicalismo.

SUMAR SECTORES

Kicillof aspira a sumar a intendentes de la UCR. La mayoría de los alcaldes busca explorar una construcción por el medio, alejada de los extremos libertarios y del kirchnerismo duro.

Ese límite podría romperse en caso de que el Gobernador, si fracasa la unidad con el cristinismo y Sergio Massa, termina armando una propuesta electoral propia, como ya no descartan algunos de los funcionarios del gabinete para el caso de que no se le reconozca a Kicillof su rol de líder de un espacio y al mismo tiempo mandatario provincial de cara al armado de la estrategia electoral y diseño de las listas.

Mientras se aguarda la puesta en escena kicillofista, Cristina Kirchner trajinará su rol de presidenta del PJ nacional cuando el próximo sábado encabece una actividad en Corrientes.

La ex presidenta viajará a la provincia mesopotámica para respaldar la candidatura a gobernador del actual intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista había apoyado el martes pasado la candidatura de Ascúa durante una reunión presidida por Fernández de Kirchner.

La visita de la ex jefa de Estado a Paso de los Libres fue confirmada por la titular del PJ correntino y ex senadora Ana Almirón, quien aseguró que CFK se mostró “preocupada” por el temporal en esa jurisdicción y destacó la intención de la ex mandataria de que el peronismo “gobierne” la provincia ubicada en la Región del Litoral.

Las elecciones a gobernador en Corrientes, están previstas para el 31 de agosto.

El actual mandatario provincial y presidente de la UCR local, Gustavo Valdés, no puede buscar la reelección, pero mantiene influencia dentro del escenario político correntino.

En la alianza oficialista Vamos Corrientes existen varios posibles postulantes a suceder al actual gobernador, como su hermano, Juan Pablo Valdés, el actual intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano y el senador nacional, Eduardo Vischi.