ARBA asegura que mantendrá bajo la lupa a “los dólares del colchón” mientras no haya una nueva ley

NACIONALES

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, se refirió a las nuevas medidas del Ejecutivo para sacar los “dólares debajo del colchón” y afirmó que el gobierno bonaerense continuará aplicando los controles tributarios vigentes, en un contexto en el que, según su diagnóstico, no hubo modificaciones legales que respalden el anuncio de Nación sobre un nuevo su esquema de fiscalización.

“En la medida en que no cambien las leyes, las obligaciones tributarias vigentes son las mismas que antes de los anuncios de Nación”, explicó Girard en diálogo con Radio Rivadavia. En ese sentido, planteó que el esquema propuesto por el Gobierno nacional “carece de seguridad jurídica” y sostuvo que “hasta tanto no se apruebe en el Congreso un cambio normativo, las cosas siguen tal como estaban antes”.

Girard aclaró que la decisión de seguir con los controles no responde a la vigencia de la normativa actual. “De ninguna manera nosotros planteamos que vamos a seguir controlando porque no estamos de acuerdo. Lo que sí dijimos es: ojo, hay una debilidad jurídica de la medida”, aseguró.

Y añadió: “Creo que se equivoca Nación, quieren poner por decreto o resolución un cambio normativo que debe hacer el Congreso sobre impuestos que son coparticipables”.

El titular de ARBA también advirtió que si el Gobierno nacional decide no ejercer controles, eso no implica una condonación automática ni la eliminación de las obligaciones fiscales: “Si Nación no quiere controlar, que no controle, pero eso no quiere decir que los contribuyentes hayan sido eximidos del pago de los impuestos”.

Además, sostuvo que, en el ámbito provincial, no hubo cambios normativos. “Nosotros seguimos trabajando igual que antes. No es ni más ni menos que eso lo que dijimos”, afirmó y explicó: “Necesitan una ley. Si tienen la ley, tendrán la ley y cambiarán las cosas. Mientras tanto, lo que alertamos a la gente es que tengan cuidado”.

Según Girard, los contribuyentes que decidan aumentar su consumo con ingresos no declarados enfrentan un riesgo fiscal concreto: “La prescripción de los impuestos no pagados tiene cinco años por ley y Milei gobierna hasta 2027. Entonces hay mucha inseguridad jurídica en una medida que no le da ninguna garantía a los contribuyentes que vayan a elevar su consumo por blanquear el flujo de ingresos que no estaban declarando”.





Indicó que ARCA “puede no controlar y de hecho eso es el anuncio que vale. Decide cambiar los umbrales de control y crea un régimen simplificado de Ganancias donde no va a haber controles automáticos. Pero eso no quiere decir que vos puedas declarar alegremente la compra de un bien con ingresos que no hayas declarado”.

Girard explicó que esa acción genera una obligación tributaria que no puede ser eliminada sin respaldo legal: “Después dependerá de que alguien te la condone o prescriba. Pero eso no está brindado por ley. Te lo va a decir cualquier contador que tenga que asesorar a un cliente que le pregunte: ‘¿Tengo este flujo de dólares todos los meses, qué hago? ¿Empiezo a consumir en blanco? Total no me va a controlar nadie’. Le va a decir que no, porque no hay una norma que lo respalde jurídicamente”.

“ARCA puede no controlar todo lo que quiera, pero las obligaciones tributarias de los contribuyentes siguen siendo las mismas”, sostuvo.

Por otra parte, ante la convocatoria del Ejecutivo a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información y la decisión de que aquellas que no adhieran perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000); Girard dijo: “Estamos ante una actitud del gobierno, creo yo, que no ha razonado a fondo que tiene que ver con que se enojaron porque salieron con una medida que no tiene el sustento legal correspondiente”.

“Yo creo que no hay ningún problema en firmar convenios de intercambio de información, ese es el punto. El punto es que lo que quieren anunciar no tiene sustento legal y está mal”, detalló.

Además, resaltó que “el intercambio de información entre fiscos es fundamental, es valioso para mejorar los servicios a los contribuyentes, para duplicarles tareas de declaración de impuestos. Tenemos toda una serie de cuestiones que van a venir con la simplificación tributaria”.