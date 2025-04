“Voy a la cárcel a visitarlo porque lo amo”: La ex Gran Hermano Marianela Mirra confirmó su romance con José Alperovich

NACIONALES

Desde la cárcel, José Alperovich vuelve a estar envuelto en un escándalo. Tras haber sido condenado a 16 años de prisión por abusar de su sobrina, por lo cual permanece detenido en Ezeiza, ahora es Marianela Mirra, exganadora de Gran Hermano, confirmó que tiene un "noviazgo" con el exgobernador tucumano.

La noticia fue publicada en su perfil de Instagram, con un largo mensaje en el que admite: "Voy a visitarlo a la cárcel porque lo amo".

Era un secreto a voces desde hace años, dicen desde Tucumán; faltaba la confirmación, nomás. El que expuso el caso fue Jorge Rial, quien en un informe publicado por C5N habló de las constantes visitas que recibía Alperovich en la cárcel de parte de Mirra: cada 15 días aproximadamente, según informó.

Rial dejó entrever que en los libros de visitas de Ezeiza Mirra suele registrarse como "familiar", y también como "abogada". Esto a pesar de que no esté vinculada con el caso de quien fuera 12 años gobernador de Tucumán.

Horas después de la acusación de Rial, la ahora asesora letrada de 41 años mostró una serie de fotos y posteos que acababan con la catarata de rumores: tienen una relación amorosa. Pero además, cargó contra Rial, al que recordó en un par de párrafos.





"Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", escribió Mirra en el posteo. Y apuntó al periodista: "Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja, porque lo amo".

Luego, y para demostrar que esto no es noticia y viene de larga data, liberó su cuenta de Instagram cuando habitualmente la tiene en privado. Y entre varias publicaciones, hay fotos, notas y manuscritos que confirman dicha relación.

De hecho, en uno de los comentarios la ex Gran Hermano opinó: "Ayer, hoy y siempre, creo en la inocencia de José".

Desde junio del año pasado, Alperovich está en una prisión especial de Ezeiza





El exgobernador tucumano fue condenado en junio pasado a 16 años de prisión. Lo condenaron por abuso sexual, luego de un proceso extenso y más de cinco años de investigación tras la denuncia de su sobrina y asistente. Hechos que tuvieron su desarrollo entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, según consta en la denuncia.

De acuerdo al expediente, Alperovich la agredió sexualmente en siete ocasiones: cinco en Tucumán y dos en Buenos Aires.





Durante el proceso judicial, el juez Juan María Ramos Padilla dio por probadas las acusaciones. En los fundamentos, de 389 páginas, el magistrado expuso los fundamentos de su veredicto. Desde entonces, Alperovich pasa los días en el penal de Ezeiza. Está en una celda individual en el pabellón de abusadores sexuales, con otros 25 internos condenados por el mismo delito que él.

Lo cierto es que el caudillo que dominó Tucumán durante 12 años está envuelto otra vez en un escándalo mediático sexual. A pesar de estar encerrado en Ezeiza.