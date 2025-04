SANTA FE: Un jubilado asaltó una dietética y la empleada pensó que era un chiste

NACIONALES

Un hombre de avanzada edad protagonizó un insólito robo en una dietética del barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Santa Fe.





El hecho ocurrió el jueves por la tarde en un local ubicado sobre calle General Paz al 5000. El sujeto, aparentemente de entre 70 y 80 años, ingresó y pidió un “préstamo”, lo que generó una risa en la empleada que lo atendía.





La situación cambió rápidamente cuando el hombre mostró un arma y expresó: “Esto es un robo”.





“Dame la plata, la necesito”





La empleada, llamada Valentina, intentó calmarlo, pero el hombre insistía con tono cada vez más nervioso. “Dámela porque no voy a responder de mí”, dijo, mientras le exigía el dinero en efectivo.





Valentina le entregó lo que tenía en caja y explicó que era el dinero de los proveedores. Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.





En el video se observa al asaltante alterado y a la joven marcando los lugares donde podía comprobar que no quedaba más dinero. “¡No me amenaces, no tengo más plata! Andá y mirá. No me hagas poner nerviosa”, le dijo antes de salir corriendo.

El ladrón escapó y es buscado





Tras el asalto, la empleada pidió ayuda en una verdulería cercana. Algunos vecinos intentaron seguir al sospechoso, pero logró escapar por un pasillo de calle Lavalle.





El hombre se llevó una suma estimada en 200.000 pesos y permanece prófugo. La policía trabaja en la identificación del autor, analizando las imágenes del hecho.