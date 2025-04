Rally de Ranchos: Goicoechea impone condiciones y lidera con autoridad

ZONALES





Luciano Goicoechea cumplió con los pronósticos y se quedó con la primera etapa del Rally de Ranchos, segunda fecha del campeonato del Rally Mar y Sierras, que comparte escenario con el Rally Sprint Latam.





Al mando del VW Gol Maxi Rally, único de su clase en esta edición, y con Agustín Figueroa como navegante, el piloto de Lavalle fue de menor a mayor durante una jornada exigente. "Nos resta adaptarnos al auto. Todavía nos falta mucho, pero vamos por buen camino", comentó al finalizar los seis tramos del día.





En la clasificación general, Goicoechea aventajó por 46.8 segundos a la dupla de Rubén Del Campo/Marcos Bazán (Mitsubishi Lancer Evo X), quienes arrastraban un minuto de penalización desde el viernes por una sanción en el Súper Especial nocturno. Terceros se ubicaron Mauro Minetti/Lisandro Bahillo, que lideran además la Clase A.





Duelo en cada categoría





En la RC2S, Del Campo/Bazán dominan, seguidos por Juan Torrisi/Javier González (+54.4s) y Sergio y Delfina Centorame (+1:39.6).





En la Clase A, el rojense Minetti supera por apenas 9.7s a los locales Francisco Vernaci/Oscar Villano y por 28.0s a Nunzio Vernaci/Vicente Bonavetti.





En la Junior, hay dominio absoluto de Jorge Villarino/Sebastián Urriza, que vienen de ganar en Madariaga y buscan estirar la racha. Con el Renault Clio, aventajan por 53.7s a Gabriel Arguello/Claudio Muciachio.





En la N3, el duelo es parejo entre Daniel Reyes/Pablo Da Silva (VW Gol) y Pablo Carcano/Damián Ramírez (Peugeot 206), separados por apenas 6.1s.





La RC5 ve como protagonistas a Pablo Veiras/Alfonzo Mutio (Toyota Etios), con cinco parciales ganados, quienes lideran por 24.5s sobre Norberto Penelo/Emanuel Penna.





En la N7, los locales Pedro y Franco Macchi quieren festejar en casa, aunque Leonardo y Agustín Cirillo los acechan a solo 1.6s. Terceros, a 5.2s, están César Buide/Enrique De Mare.





La N1 está liderada por Mauro Llenderoso/Alan Porcel, que ganaron cuatro tramos y superan por 9.9s a Agustín y Leonardo Díaz.





En la N1L, Fabricio Bustamante/Agustín Baheraborde marcan el ritmo, mientras que en la AH, un problema mecánico de Emiliano Tetaz dejó el camino libre para Braian Cemborain/Marcelo Díaz, quienes terminaron al frente.





Clasificación general por clases tras la Etapa 1





MR

1) L. Goicoechea / A. Figueroa (VW Gol MR) – 40:50.9





RC2S

1) R. Del Campo / M. Bazán (Mitsubishi Lancer Evo X) – 41:37.7

2) J. Torrisi / J. González (VW Gol) – +54.4

3) S. Centorame / D. Centorame (Ford Fiesta) – +1:39.6

4) F. Longhi / P. Zocchi (Mitsubishi Lancer Evo IX) – +1:59.8

5) E. Castañon / G. Calcagno (VW Gol) – +9:30.4

6) J. Catera / D. Ramírez (Subaru Sport) – +9:47.0





JUNIOR

1) J. Villarino / S. Urriza (Renault Clio) – 42:19.0

2) G. Arguello / C. Muciachio (Renault Clio) – +53.7





A

1) M. Minetti / L. Bahillo (VW Gol) – 42:02.4

2) F. Vernaci / O. Villano (VW Gol) – +9.7

3) N. Vernaci / V. Bonavetti (VW Gol) – +28.0

4) M. Segura / M. Racioppe (VW Gol) – +51.0

5) T. Terraza / J. Tofay (VW Gol) – +58.7

6) C. Bilbao / S. Brescia (VW Gol) – +2:38.8





N7

1) P. Macchi / F. Macchi (VW Gol) – 43:23.7

2) L. Cirillo / A. Cirillo (VW Gol) – +1.6

3) C. Buide / E. De Mare (VW Gol) – +5.2

4) M. De Prado / C. Tisera (VW Gol) – +35.8





N3

1) D. Reyes / P. Da Silva (VW Gol) – 45:57.0

2) P. Carcano / D. Ramírez (Peugeot 206) – +6.1

3) F. Gangoni / G. Juchet (Renault Megane) – +25.4

4) S. Varas / V. Varas (VW Gol) – +2:02.4

5) C. Zegbi / S. Cañadas (Peugeot 206) – +5:35.6





RC5

1) P. Veiras / A. Mutio (Toyota Etios) – 44:15.8

2) N. Penelo / E. Penna (Toyota Etios) – +24.5

3) N. Bianco / H. Salvador (Peugeot 207) – +30.2

4) M. Sancho / S. Hagg (Toyota Etios) – +1:10.4

5) F. Bianco / C. Bianco (Peugeot 207) – +4:42.7

N1

1) M. Llenderoso / A. Porcel (VW Gol) – 44:28.3

2) A. Díaz / L. Díaz (VW Gol) – +9.9

3) G. Luna / F. Vadell (VW Gol) – +56.5

4) R. Luján / L. Castañarez (VW Gol) – +1:02.5

5) P. Pérez / H. Arriola (VW Gol) – +1:29.2

6) J. Renzi / T. Magdalena (VW Gol) – +2:07.1

7) M. Pignatelli / T. Della Vedova (VW Gol) – +2:20.8

8) R. Andrade / R. Lauro (VW Gol) – +2:48.3





N1L

1) F. Bustamante / A. Baheraborde (VW Gol) – 46:20.9

2) F. Gabilondo / M. Heim (VW Gol) – +1:20.6

3) E. Guzmán / C. Guzmán (Fiat Uno) – +2:28.1

4) J. Pasini / M. Pasini (VW Gol) – +3:32.4





AH

1) B. Cemborain / M. Díaz (VW Gol) – 47:38.8

2) C. Martino / G. Martino (VW Gol) – +1:30.0

3) J. C. Muiño / E. Rodogno (VW Gol) – +2:43.0

4) C. Varas / F. Giménez (Fiat Regatta) – +5:04.7





La pasión regional acelera a fondo

Con múltiples duelos cabeza a cabeza, grandes remontadas y una clasificación muy apretada en varias clases, el Rally de Ranchos se perfila como una de las fechas más emocionantes del campeonato.

Luciano Goicoechea manda, pero nada está dicho. Queda una etapa decisiva por delante y todo puede cambiar en cuestión de segundos.

La emoción, el rugido de los motores y la destreza al volante siguen siendo los verdaderos protagonistas en los caminos bonaerenses.