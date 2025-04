MADARIAGA: Denunciaron el probable hurto de una bicicleta

MADARIAGA

Un vecino de General Madariaga denunció el posible hurto o pérdida de su bicicleta el miércoles por la noche mientras realizaba algunas compras en un supermercado de la ciudad.

Según consta en su declaración, el hecho ocurrió entre las 20:30 y las 21:00 horas, cuando se dirigió desde su domicilio, ubicado en calle 9 de Julio al 46, hacia el supermercado “Elie”, ubicado en la intersección de calle Pellegrini y Avenida Buenos Aires. El trayecto lo realizó a bordo de su vehículo particular, un Peugeot modelo HAGGOR, dominio KZZ-069, de color gris oscuro, similar a una Saveiro. En la caja del rodado transportaba su bicicleta.

Se trata de una bicicleta marca Vairo 5.5, color azul con vivos naranjas, rodado 27.5, frenos a disco, suspensión delantera, punteras negras y asiento blanco.

El denunciante indicó que permaneció unos minutos en el supermercado y luego continuó hasta un domicilio ubicado en calle Rivadavia y 101 bis. Al descender del vehículo, notó que la bicicleta ya no se encontraba allí.

Consultado por la policía, el damnificado informó que la bicicleta no estaba asegurada, no posee documentación del rodado, y no recuerda la numeración del cuadro, ya que la bicicleta tiene varios años de uso. Además, señaló que no contaba con testigos ni sospecha de ninguna persona en particular. También explicó que la bicicleta no estaba sujeta con ningún sistema de seguridad al momento del hecho.

La denuncia fue formalizada en la dependencia correspondiente y se inició una investigación para dar con el paradero del rodado sustraído.