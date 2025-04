Gonzalo Montiel denunció a su ex abogado por una estafa millonaria: se quedó hasta con parte del premio del Mundial

El nombre de Gonzalo Montiel está grabado a fuego en la historia del fútbol argentino. Aquel gol de penal que convirtió para definir la final del Mundial en el Estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022 fue uno de los más gritados en los últimos años y pasó a formar parte de la memoria colectiva futbolera de los argentinos. Tiempo después de aquella gesta de Qatar, la Asociación del Fútbol Argentino premió a cada uno de los futbolistas del plantel conducido por Lionel Scaloni con una cifra superior a los 300 millones de pesos. Parte de ese dinero y otros montos, en pesos y dólares, que alcanzan una cifra total de alrededor de USD 700 mil habrían pasado, por medio de una estafa, de las cuentas de Montiel a manos de quien fuera su abogado, Nicolás Payarola, según consta en una denuncia judicial realizada por el jugador de River Plate y su familia a la que accedió Infobae.

Payarola llegó a la vida de los Montiel en marzo de 2023, cuando el jugador, que por aquel entonces militaba en las filas del Nottingham Forest de la Premier League, fue denunciado por una joven por supuesto abuso. El letrado fue acercado por alguien conocido de la familia Montiel y rápidamente se ganó su confianza. “Al ser una persona recomendada y encontrándonos en una situación conmocionante, sin conocer abogados penalistas (pues nunca nadie de nuestra familia había transitado por una denuncia falsa como la que sufría por ese entonces Gonzalo), decidimos contratar los servicios de Payarola para actuar rápidamente y así terminar con el sufrimiento que nos provocaba esa situación”, explicaron en la denuncia Juan Marcelo Tito Montiel, padre del jugador, y Jacqueline Aguirre, hermana de Cachete, quien representa los intereses del defensor riverplatense ante la justicia.

Los padres de Montiel, de origen humilde y muy trabajadores -Tito era albañil y mamá Marisa, empleada de limpieza- hicieron grandes esfuerzos para que el futuro seleccionado haga realidad su sueño de ser futbolista, forjado en su hogar de González Catán. De chico, con tan solo siete años, Gonzalo sufrió un duro golpe cuando su abuelo materno, Jerónimo, con quien era muy cercano, fue asesinado durante un conflicto vecinal. Cachete se sobrepuso, no bajó los brazos y después de años de sacrificios -llegó a viajar dos horas y media en colectivo para ir a entrenar- finalmente se convirtió en futbolista profesional. Nunca se olvidó de su abuelo Jerónimo y muchos de sus goles estuvieron dedicados a él.

En el escrito, de 36 páginas y varios anexos, presentado a la justicia por los abogados de la familia Montiel, aseguraron que Payarola se ganó poco a poco su confianza de manera “premeditada” con el fin de acceder al patrimonio familiar: “Se mostró muy interesado en la economía de la familia y en cómo invertíamos nuestro dinero, refiriendo en reiteradas oportunidades que tenía conexiones, que podía ayudarnos en los temas económicos y que estaba a disposición para lo que necesitáramos (...) las maniobras eran logradas debido al poder de convencimiento y la tremenda capacidad de mentir y abusar del poco conocimiento de la familia en cuanto a estas operaciones”.

En su descripción de los hechos, los Montiel afirmaron que el disparador de la codicia de Payarola habría sido un emprendimiento inmobiliario que Tito y su hija habían decidido encarar con dinero aportado por Gonzalo. Así lo relataron en la denuncia: “Somos gente humilde. Gracias al esfuerzo realizado por nuestro hijo y hermano que lo llevara a jugar al fútbol en River, en España e Inglaterra, contamos con un pasar económico muy bueno debido a la ayuda de Gonzalo. Con su bondad y generosidad, Gonzalo nos proporcionó fondos a fin de generar un proyecto personal canalizando el dinero generado por su profesión en un proyecto inmobiliario”.

Conocedor de esta iniciativa por la relación que empezó a cultivar con los Montiel, Payarola ofreció los servicios de su estudio de abogados, P&A, para ayudarlos en la adquisición de un lote en la zona de Ezeiza, a fin de desarrollar un barrio cerrado. Las partes firmaron un convenio de honorarios y representación en agosto de 2023, acordando pagar 1.500 dólares mensuales al letrado. El próximo paso fue la constitución de una sociedad, llamada M&A Desarrollos Inmobiliarios, destinada a comprar los terrenos y edificar las propiedades. Según el testimonio de los Montiel, a partir de ese momento se iniciaron los reiterados pedidos de dinero de Payarola, necesarios, explicaba el abogado, para trámites e inversiones, que a la postre serían parte de la estafa denunciada.

La primera solicitud de dinero se produjo cuando Payarola convenció a la familia de que para adquirir el lote y desarrollar un barrio privado era necesario declarar “un blanco” como capital de la sociedad por un monto de 25 millones de pesos. Los Montiel le entregaron esa cantidad, pero el equivalente en dólares (47 mil en aquel momento). El abogado les dijo que como la sociedad todavía no había sido publicada en el Boletín Oficial ni tenía cuenta bancaria, el dinero iba a ser depositado en una entidad bancaria de San Isidro, ya que allí conocía a “un asesor”.

El siguiente desembolso que hicieron los Montiel a pedido de Payarola fue para, supuestamente, avanzar en la compra del terreno. El letrado consiguió el contacto del vendedor, habló con Tito y le pidió ocuparse en persona de la transacción. Lo habría hecho junto a un “abogado intermediario”, Armando Catroppa, que también terminó denunciado por los Montiel. Los letrados informaron a los familiares del futbolista que habían arreglado con el vendedor una “carta oferta” por 600 mil dólares, de la que debían abonar 200 mil a modo de “primera cuota” por la compra.

El 14 de julio de 2023, Tito Montiel le entregó a Payarola los 200 mil dólares, pensando que estaban destinados al vendedor, y firmó la documentación ante un escribano llamado Martín Mazzini. Bastante tiempo después, Tito Montiel supo que ese dinero nunca llegó al vendedor del terreno.

La próxima jugada de Payarola se habría producido en agosto de 2023, cuando el letrado, enterado que Gonzalo Montiel tenía 160 mil dólares depositados en el Banco Credicoop, ofreció sus “conocimientos financieros” para sacarle provecho a ese dinero, para hacer una inversión. “Nos dijo que él conocía un método financiero rentable que consistía en ‘invertir en dólar MEP’”. Los Montiel cayeron en la trampa y tiempo después se dieron cuenta de que se trataba de “un sinsentido absoluto”. Nadie compra dólares con dólares. Como ellos mismos lamentaron más tarde, creyeron “cándidamente que era una manera inteligente de invertir ese dinero” y así fue que le entregaron los 160 mil dólares en tres partes.

En este punto entra en juego el esposo de Jacqueline y cuñado de Gonzalo, Brahim López, un policía que estudiaba abogacía y terminaría siendo clave para descubrir la estafa, ya que comenzó a trabajar en el estudio de Payarola y allí empezó a detectar “anomalías en los manejos” del letrado.

Tras el episodio del “dólar MEP”, los denunciantes dieron cuenta de un nuevo aporte económico para Payarola: esta vez se trataba de 290 mil dólares para que M&A desarrollos inmobiliarios acredite ante el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense su “capacidad técnica, operativa y financiera”. Además, según consta en la denuncia, las maniobras fraudulentas de Payarola no se limitaban a los reiterados pedidos de dinero, sino que también habría confeccionado certificaciones de ingresos falsas, con la presunta colaboración de un contador llamado Héctor Corgo. Incluso habría falsificado la firma de Jacqueline. En los anexos de la presentación judicial aportaron pruebas de estas maniobras.

El premio por el Mundial 2022





Mientras Payarola ganaba tiempo argumentando que para poder avanzar con los negocios era conveniente esperar que pasaran las elecciones presidenciales de octubre de 2023, la AFA les informaba a los campeones del mundo que había llegado el momento de cobrar el premio por el título obtenido en Qatar. “Payarola, en su rol de abogado de Gonzalo y de la sociedad de familia, pidió brindar ayuda nuevamente en cuanto a la inversión de éste dinero”, relataron los Montiel. El letrado utilizó nuevamente el cuento del “dólar MEP”.

Del monto total del premio -362.802.000 pesos-, Payarola se quedó con 116.355.000 pesos (137 mil dólares de esa época), repartido en dos cheques. El resto del dinero ganado por el defensor por el título de Qatar se encontraba distribuido en otros cheques que, afortunadamente, fueron retenidos por la familia y no llegaron a manos del abogado.

Poco a poco, los Montiel empezaron a pedirle al abogado avances en los negocios y explicaciones, pero estas no colmaron sus expectativas, por lo que comenzaron las sospechas sobre el accionar de Payarola. Entre otras cosas, descubrieron que aquel aporte inicial de 25 millones de pesos no aparecía en las cuentas de la sociedad M&A desarrollos inmobiliarios y en cambio seguían en las de “Campos de la Virgen de Luján”, vinculada a Sergio Occhiuzzo, también denunciado el futbolista de River y sus familiares.

Mientras crecían las sospechas sobre Payarola, Brahim López descubrió explorando páginas inmobiliarias que el campo por el que habían abonado un adelanto de 200 mil dólares continuaba a la venta. Entonces ¿dónde había ido a parar ese dinero? Cada vez más preocupados, los Montiel acudieron a un contador y un escribano. Estos no dudaron: la familia estaba siendo víctima de estafas reiteradas.

En la denuncia, por nueve hechos de estafa y tres falsedades materiales, los Montiel aportaron nutrida documentación y numerosas conversaciones de Whatsapp. En estas se refleja el momento en que comenzaron a confrontar al abogado. Este por momentos prometía devolver parte del dinero, en efectivo o en transferencias, que muchas veces anunciaba y no concretaba. Los mensajes dan cuenta de las reiteradas ocasiones en las que Tito Montiel le decía que solo quería recuperar su dinero, mientras el abogado buscaba seguir ganando tiempo con promesas. En la denuncia se consignó que Payarola devolvió parte del dinero. Lo hizo en cantidades menores, poco a poco, llegando a reintegrar menos de 150 mil dólares, una cifra muy inferior a los 700 mil dólares reclamados.

Entre fines de 2023 y principios de 2024, Gonzalo Montiel decidió que Payarola deje de representarlo en la causa por abuso sexual y contrató a los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, los mismos que lograron su sobreseimiento en ese caso y ahora llevan adelante la denuncia contra Payarola, Catroppa y Occhiuzzo.





Antecedentes en otros casos

Un aporte que hizo la denuncia de los Montiel es citar un caso anterior que involucra a Payarola, en Tierra del Fuego, donde está imputado, en etapa de juicio, acusado de asociación ilícita y estafas reiteradas. Allí acusaron al letrado de formar parte de una organización criminal dedicada a estafar a ancianos con la modalidad delictiva conocida popularmente como “cuento del tío”.

Además, según supo Infobae de fuentes judiciales, Payarola tiene otra denuncia en su contra por una estafa con un monto similar al perjuicio sufrido por Montiel y con otros puntos en común, como el desconocimiento en cuestiones jurídicas de sus contratantes que habría sido aprovechado por el letrado. Se trata de una denuncia realizada por una mujer llamada María Ximena Braña, quien contrató a Payarola como abogado por problemas legales con su ex pareja matrimonial. En ese contexto, Braña terminó denunciando a Payarola por estafa, defraudación por administración infiel y la posible comisión de lavado de activos.

“El abogado Payarola me engañó a través de sus supuestos asesoramientos legales, administró cerca de 800 mil dólares, de los cuales no he podido recuperar aquel dinero. Todo ellos causándome un perjuicio irreparable a mi patrimonio”, denunció Braña en el escrito al que accedió este medio.