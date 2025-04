Alarma en Maschwitz: alumnos de una escuela planificaron una masacre por WhatsApp y la Justicia investiga el caso

NACIONALES





La comunidad educativa de Ingeniero Maschwitz se encuentra conmocionada luego de que se difundieran inquietantes mensajes en un grupo de WhatsApp, donde un grupo de alumnos de la Escuela Media Nº4 habría planificado un ataque armado dentro del establecimiento.

Los mensajes, que comenzaron a circular en redes sociales y grupos de padres, generaron un fuerte temor entre las familias de los estudiantes. En las capturas de pantalla que se viralizaron, se pueden leer frases escalofriantes como: "Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida".

El contenido del chat revela que los adolescentes habrían diseñado un plan detallado para perpetrar el ataque, estableciendo roles y ubicaciones estratégicas. Uno de los participantes escribió: "Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… Acá no es que ustedes elijan a quién le van a disparar. Persona que ven, persona que le disparan, sin importar quién sea. No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así, créanme que no me gusta gastar mi tiempo".

El grupo de WhatsApp, titulado "Tiroteo escolar", estaba conformado por alrededor de diez alumnos de entre 13 y 15 años. En la conversación también se compartieron imágenes de un arma de fuego, lo que incrementó la preocupación entre los padres y las autoridades. Además, varios estudiantes recibieron mensajes intimidatorios advirtiéndoles que "no vayan hoy a la escuela", lo que generó una ola de ausencias en los últimos días.

Uno de los mensajes más alarmantes que se filtraron indicaba que los adolescentes ya tendrían acceso a armas: "Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene". Esta declaración hizo que la investigación diera un giro más preocupante, ya que se intenta determinar si efectivamente los menores contaban con acceso real a armamento.

Refuerzo de seguridad y temor en la comunidad





Tras conocerse estos mensajes, la mayoría de los padres decidió no enviar a sus hijos a la escuela, temiendo que las amenazas pudieran concretarse. En respuesta a la situación, las autoridades educativas y de seguridad implementaron un refuerzo en la vigilancia de la escuela y en otras instituciones cercanas.

La Policía Bonaerense desplegó patrullajes en la zona y se encuentra en contacto con las autoridades escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal educativo.





Además, se convocó a equipos de psicólogos y especialistas en contención para brindar apoyo a la comunidad escolar, ya que el miedo generado por los mensajes ha afectado tanto a estudiantes como a docentes y familias.

Intervención de la Justicia: investigan la veracidad de las amenazas





El caso ya está en manos de la Justicia, que investiga la veracidad de los mensajes y el grado de involucramiento de los alumnos identificados. Se espera que en las próximas horas se lleven a cabo allanamientos para determinar si los menores tenían acceso real a armas de fuego o si se trató de una amenaza infundada.

Desde la fiscalía interviniente indicaron que se tomarán declaraciones a los estudiantes implicados y a sus familias para esclarecer la situación. También se analiza la posibilidad de que los menores sean sometidos a pericias psicológicas para evaluar su estado emocional y determinar si existía una intención real de cometer un ataque.

Un hecho que reaviva la preocupación por la violencia escolar





Este episodio se suma a una creciente preocupación por los hechos de violencia en las escuelas, tanto en Argentina como a nivel internacional. En los últimos años, los tiroteos escolares han sido una problemática recurrente en países como Estados Unidos, pero en Argentina no se habían registrado amenazas de esta magnitud.

Especialistas en educación y seguridad advierten que es fundamental abordar este tipo de situaciones con rapidez y con un enfoque integral, que incluya medidas de prevención, educación sobre el uso responsable de la tecnología y programas de contención para adolescentes en situación de riesgo.

Por el momento, la comunidad educativa de Ingeniero Maschwitz sigue en estado de alerta y a la espera de novedades en la investigación, mientras que los padres exigen respuestas y mayor seguridad para sus hijos.