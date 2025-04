“ABUELO PISTOLERO”: Un hombre de 80 años amenazó a la empleada de un comercio y se robó $200.000

NACIONALES

Una violenta secuencia se registró en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe cuando un hombre de unos 80 años asaltó una dietética con un arma de fuego, amenazó a la empleada y robó dinero.

Toda el episodio quedó grabado por la cámara de seguridad del comercio ubicado en la calle General Paz al 5000. A las 12.30 del miércoles, la joven empleada estaba cerrando la dietética cuando el hombre ingresó de manera tranquila al lugar y con una bolsa en la mano. “¿Qué desea?“, le preguntó la joven. ”Necesito un préstamo. Vengo a robarte. Primero cerrá la puerta", ordenó el anciano, dando por iniciada la agresiva secuencia.

En ese contexto, el hombre sacó un arma color verde con cinta adhesiva y amenazó: “Dame la plata. Yo necesito un préstamo. No vengo a lastimarte. Dame la plata porque yo no voy a responder de mí. Te lo juro”.

En un estado de desesperación la empleada le indicó al agresor que no tenía dinero, a lo que el ladrón -apodado en redes como el ‘abuelo pistolero’ tras la viralización del video- replicó: “¿Cómo que no tenés nada? Algo tenés”.

“Dame la plata. Yo necesito. No te quiero lastimar”, dijo luego de ponerse una gorra e ingresar del otro lado del mostrador en un visible aumento de tensión de la situación. “A mí me mandaron. Yo sé que hay más plata. No hagas que te lastime. Por favor te lo pido. Tengo algo para lastimarte y no quiero”, dijo el hombre.

“Estás loco vos”, le gritó la empleada que también es la sobrina de la dueña de la dietética. Y él siguió: “¡Claro que sí! Estoy re loco”.

De acuerdo a lo que publicó el medio El Litoral, lejos de que el agresor desista con el robo, finalmente la joven le entregó algunos fajos de billetes. “Ahora dame el cambio también”, siguió el delincuente. La mujer, con dudas, intentó explicarle que era dinero para los proveedores del comercio.

El diálogo no terminó ahí. El agresor le exigió que se dirija al fondo del local. “No grites. Pasá para el fondo”, insistió. La empleada, en ese marco, comenzó a llorar y le indicó dónde había más plata. Aprovechando que el hombre estaba buscando el dinero, ella salió corriendo hacia la calle para pedir ayuda.

“Cinco minutos de terror”

Por su parte, Claudia, la dueña del comercio y tía de la víctima, describió la secuencia como “cinco minutos de terror”.

“Mi sobrina estaba guardando las cosas para cerrar cuando este hombre se metió. No le dio miedo porque era un señor mayor. Le pidió un préstamo, y cuando ella se rio, le sacó un arma”, expresó Claudia en diálogo con El Litoral.

Tras eso, agregó: “El hombre le decía que sabía que había mucha plata, que lo habían mandado. Ella le dio lo que había en la caja, pero no le alcanzaba. Le pidió la llave para encerrarla y le decía que iba a hacerle daño”.

La comerciante reveló que el monto que se llevó el ladrón -que hasta el momento está prófugo- es aproximadamente de $200.000, pero que él pedía más.

De acuerdo a la denuncia que elevaron ambas a la Policía, el agresor huyó por la calle Padilla hacia el este. Vecinos quisieron detenerlo pero se subió a una bicicleta y pedaleó rumbo a la costanera.

Las autoridades continúan analizando las cámaras para determinar el paradero del ahora llamado “abuelo pistolero”.