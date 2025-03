Tragedia en la Ruta 226: viajaba a despedir a su padre enfermo, una camioneta lo chocó de frente y murió

ZONALES

La familia de Pablo Acosta, un hombre de 59 años oriundo de Mar del Plata, exige justicia tras su trágica muerte en un accidente ocurrido el pasado 16 de marzo en la Ruta 226, a la altura de Pehuajó. Pablo viajaba rumbo a San Juan para despedirse de su padre, quien padecía una enfermedad terminal. Lo más desgarrador es que ambos fallecieron el mismo día.





Un choque fatal y denuncias de imprudencia





El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando Pablo conducía su Ford Ecosport. Según testigos, una Fiat Toro blanca, proveniente de un festejo en Curarú (Carlos Tejedor), circulaba realizando maniobras imprudentes y terminó chocando de frente contra su vehículo.





Pablo murió en el acto. Su hijo, Franco Acosta, viajó a Pehuajó para reconocer el cuerpo y desmintió versiones que sugerían un infarto. "Mi viejo era chofer de toda la vida, manejaba camiones, era una persona tranquila y consciente", explicó.





Testigos aseguran que los ocupantes estaban alcoholizados





Según el testimonio de testigos, los ocupantes de la Fiat Toro estaban alcoholizados. Luego del impacto, dos o tres personas tomaron botellas de alcohol, las arrojaron a las cunetas y huyeron. Se ocultaron en un campo cercano y llamaron a alguien para que los pasara a buscar.





El único imputado hasta el momento es el conductor de la camioneta, quien resultó herido y quedó atrapado en el habitáculo, siendo rescatado por Bomberos y trasladado al Hospital de Pehuajó.





La familia exige justicia y una investigación exhaustiva





Franco y su familia piden que la Fiscalía de Trenque Lauquen investigue en profundidad y localice a los otros ocupantes del vehículo. También solicitan que más testigos se presenten para aportar información clave.





"No nos lo van a devolver a mi viejo, pero esto no puede quedar en la nada. No fue un simple accidente, fue casi premeditado. Si vas a una fiesta, sabiendo que vas a tomar y manejar en la ruta, es casi premeditado", denunció Franco.





Para dar visibilidad al caso, la familia creó una cuenta de Instagram: @justicia_por_pablo, donde difunden información y buscan apoyo. "A más de 500 kilómetros, nosotros conseguimos más información que la fiscalía. Queremos respuestas y justicia", concluyó.