El ex marido de Jesica Cirio seguirá preso: La Justicia le negó la excarcelación

NACIONALES

Elías Piccirillo, el ex marido de la modelo y conductora Jesica Cirio, seguirá preso y será trasladado a un penal. La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensor Fernando Sicilia, quien había solicitado que su cliente estuviera en libertad mientras continúa el proceso, según informaron a Cronica.com.ar fuentes de la investigación. Según trascendió el acusado habría sido trasladado la cárcel de Ezeiza.

Los motivos por los que no le aceptaron la excarcelación son que no tiene domicilio fijo y se quiso fugar cuando la Prefectura Naval a solicitud del fiscal Franco Picardi y con la firma del juez Sebastián Ramos, que subroga el Juzgado Federal N°11 de Sebastián Casanello, lo fue a detener a una casa de Nordelta.

Previo a los arrestos, cuando el fiscal hacía las certificaciones de domicilios se descubrió que la dirección que había dado Piccirillo correspondía a la casa de un amigo.

Por otro lado, ante la difusión de un video que muestra una secuencia en la que Piccirillo habría intentado escapar el día que se libró la orden de detención, su abogado aseguró que “no se quiso escapar, ya que se presentó espontáneamente ante Prefectura”.

Otro de los argumentos por los que se puede negar una excarcelación es que el acusado pueda entorpecer la investigación que aún esta en proceso.

Al ex marido Cirio el fiscal lo acusó de encargar, organizar y participar en un falso operativo policial para detener a un empresario al que le debía 6 millones de dólares realizado el 17 de enero en Recoleta.

Piccirillo, se negó a declarar, pero hizo un breve descargo y no aceptó preguntas. Negó haberle “plantado" más de un kilo de cocaína y un arma al empresario Francisco Hauque que lo denunció. Por otro lado, deslizó que había le había pagado la mitad de la deuda.

En la casa donde vivía con Cirio, cuando aún no se habían separado, se secuestraron dos cajas de fuertes de las que no se sabe su contenido. No trascendió si el imputado aportó las claves o serán abiertas por la fuerza. También se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y dinero.

No aportó datos relevantes que lo separen de la acusación del fiscal. La indagatoria es un acto defensa y es su derecho no hablar si así su abogado no se lo aconseja.

Por otro lado de busca determinar cómo se obtuvo la cocaína utilizada en el falso operativo policial. Y también como se llegó a esa deuda millonaria.

En cuanto a la situación judicial Cirio, el defensor del financista dijo que ella no está involucrada en el expediente.