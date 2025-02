MAR DEL PLATA: compró la moto hace una semana para trabajar y se la robaron dos “motochorros”

ZONALES





Solamente dieciséis segundos le bastaron el sábado por la tarde a dos “motochorros” armados para robarle la moto a un electricista que salía de trabajar en el barrio Cerrito y San Salvador. El damnificado la había comprado hace una semana para poder seguir trabajando mientras juntaba dinero para arreglar el auto que tenía.

Cristian contó que el hecho ocurrió poco antes de las cuatro de la tarde en inmediaciones de las calles José Martí y Arana y Goiri cuando salió de trabajar de una vivienda a media cuadra del lugar a bordo de su moto Honda Wave de color negro.

“Me di cuenta que me iban a robar, así que antes de llegar a la esquina di la vuelta en “U” para escapar, pero el que iba como acompañante bajó armado me gritaba que iba a matarme si no me quedaba quieto y me caí”, recordó.

Según se ve en las imágenes de una cámara de seguridad, el otro se fue en la moto tipo 110 en la que había llegado y el que lo apunto con un arma de fuego en el rodado que Cristian compró hace apenas una semana y donde llevaba su caja de herramientas.

🔴Compró la moto hace una semana para trabajar y se la robaron dos “motochorros”.

💻Los detalles en: https://t.co/9bnAjsIHbq pic.twitter.com/AfIVCppLRV — 0223 (@0223comar) February 16, 2025

“Compré la moto el viernes 7 de febrero para poder movilizarme porque se rompió el auto que tenía y necesito mucho dinero para arreglarlo. Como por el trabajo voy a distintos puntos de la ciudad necesitaba una movilidad: recién el jueves pude hacer la transferencia con el vendedor y el viernes la había podido asegurar”, contó.

En el video se ve como Cristian corre a la esquina para pedir ayuda a un amigo que estaba en la casa donde habían trabajado. “Salió con una camioneta, pero los perdió cuando fueron por calle José Martí hacia el fondo. Creemos que son de una bandita que roba motos en Nuevo Golf y ya me dijeron que la están ‘enfriando’ en un descampado”, agregó.

Luego del robo, llamó a la policía, pero como ningún patrullero se acercó al lugar fue hasta la comisaría tercera para hacer la denuncia y detallar las características del rodado y las herramientas –algunas nuevas- que tenía en la caja que también se llevaron.

“Siento mucha impotencia porque anduve muchos años en moto y nunca tuve un problema. Tuve que salir de nuevo para poder ahorrar dinero para arreglar el auto y me pasa esto en menos de una semana”, concluyó.