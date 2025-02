Encontraron muerto al turista argentino que se había perdido en la selva de Brasil

NACIONALES

Después de cinco días de intensa búsqueda, encontraron muerto a Federico Bruni, el turista argentino que había desaparecido en la selva de Brasil. La Policía localizó su cuerpo a orillas del río donde sospechaban que había caído.

El joven estaba perdido en la selva de Sao Bonifacio, en Santa Catarina, según informaron sus familiares en las redes sociales. Bruni era de Munro, tenía 32 años y le gustaba recorrer lugares donde predomina la naturaleza.

Si bien había visitado antes ese país, nunca había estado en el lugar donde desapareció. Sin embargo, acostumbraba instalarse en zonas selváticas y pueblos aislados.

Bruni llegó a Florianópolis en diciembre y se comunicó con su familia por última vez el lunes 27 de enero. Les contó que iba a pasar unos días en un camping donde había poca señal para usar el celular. Los primeros días que no supieron nada de él y no estaban preocupados porque creyeron que simplemente no podía comunicarse, pero se alarmaron cuando la Policía los contactó.

Los agentes encontraron la camioneta en la que viajaba y a su perra junto a la orilla de un río que desemboca en la selva. También encontraron sus ojotas, lo que fortaleció la hipótesis de que se metió o cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Este sábado, encontraron su cuerpo estaba pocos metros de donde estaban sus pertenencias.