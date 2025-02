Axel Kicillof lanzó un movimiento propio acompañado por intendentes, legisladores y sindicatos

NACIONALES

En un primer gesto de autonomía concreto, y mientras todavía faltan definiciones sobre cómo se votará en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó su propio espacio, bajo el nombre Movimiento Derecho al Futuro. La intención es que este espacio -acompañado por intendentes, legisladores, organizaciones sociales y sindicatos- se integre dentro del peronismo como otras corrientes que ya existen.

Antes del mediodía de este sábado sonó fuerte el rumor de que se venía un anuncio del gobernador y fue este. Kicillof decidió retuitear el documento de la recién nacida cuenta de esta fuerza que lo tendrá como referente principal. Las siglas MDF y el logo sobre fondo azul con una especie de bandera que tiene la forma de la Argentina serán lo que distinga a la tropa que recaló en la conducción que ya comenzó a construir el mandatario bonaerense y que irrita a los sectores más ligados a Cristina Kirchner.

Dicen los que saben que necesitaban una herramienta para empezar a contener a esos intendentes y referentes de distintos espacios que se nuclearon en las mesas intersindicales que lo tuvieron al ministro de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque, como principal articulador y también a ese grupo de intendentes que orbita desde hace meses cerca del gobernador y que está harto del dominio camporista que eclipsó por largo rato al peronismo, que todavía tiene el partido en manos de la expresidenta a nivel nacional y de su hijo Máximo Kirchner en la Provincia.

Después de un acto suspendido en Mar del Plata en medio de los problemas de inseguridad, y cuando se dieron de baja las intenciones de reprogramarlo para este sábado, la mesa política que se reúne con el gobernador semanalmente o cada 15 días y que tiene como otro de los referentes a su mano derecha, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ultimó los detalles para el lanzamiento por redes sociales.

Para no recalar más en la tensión con el kirchnerismo, que ya se elevó con este anuncio que corrió rápido en los teléfonos del camporismo, desde las huestes del gobernador se encargaban de aclarar que no lo lanzaron como parte de una pelea interna, sino como una “alternativa directa al gobierno de Javier Milei”.

Sin embargo, las “nuevas canciones” de las que habló Kicillof en su momento y que tanto exasperaron a Máximo Kirchner y los suyos se tradujo finalmente en esto más concreto. “Es como tantos otros espacios dentro del peronismo, todo adentro. No lo planteamos como una disputa, es un aporte más. Teníamos que salir del rol defensivo y empezar a plantear una alternativa directa al gobierno de Milei”, explicaban este sábado cerca de los artífices e indicaban: “Reivindicamos a Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner. Eso no se corre, pero buscamos pensar en futuro”.

La respuesta de Cristina





La reacción de Cristina Kirchner a la nueva fuerza política fue furtiva. “Es un movimiento de escisión”, sintetizaron desde cerca de la expresidenta. No faltaron las arremetidas por el timing del mandatario provincial y sus principales laderos para hacer la comunicación: en la peor semana que atravesó la gestión de Javier Milei con el escándalo por promocionar la criptomoneda $LIBRA.

“Axel Kicillof dividió lo existente, dividió la fuerza política que lo llevó a ser gobernador de la Provincia”, afirmaron fuentes ligadas a Cristina Kirchner y acotaron: “No suma a Sergio [Massa], ni a Juan [Grabois]. No es nada nuevo. Es una escisión de UP. Lo que hace es dividir. No trajo a nadie a jugar. Agarró la torta, la rompió toda y se quedó con mijagas”.

La indignación por la vertiente del gobernador se exacerbó por el tiempo calendario. “Es absolutamente criticable que este movimiento de división de lo propio se haga en un marco en que el Gobierno está siendo fuertemente cuestionado. Es absolutamente amateur dividir el frente electoral y hacerlo en un contexto donde el Gobierno está grogui”, plantearon desde el kirchnerismo luego de que su jefa máxima le dijera al Presidente que se estaba “cayendo a pedazos”, que era un “estafador” y que convirtió la Argentina en un casino. “Llama poderosamente la atención. Milei fue imputado y viene esto. Por lo menos es raro”, indicaban cerca del Instituto Patria, donde no salían del asombro.