Ataron y golpearon a una mujer de 79 años con discapacidad para robarle sus ahorros

Una mujer de 79 años sufrió un violento asalto en su casa de Santa Catalina, Santiago del Estero, cuando fue sorprendida por tres delincuentes que la golpearon brutalmente, la dejaron maniatada y cubierta con una colcha, y le robaron 100.000 pesos y sus aros de valor.

El ataque ocurrió en la madrugada del viernes, pero se conoció este lunes. La víctima, quien vive sola y está en una cama debido a problemas de visión y motrices, se encontraba en su casa ubicada a la altura del kilómetro 70, cuando al menos tres hombres encapuchados ingresaron al domicilio.

El hermano de la mujer, Darío (68), quien diariamente la asiste junto a su esposa, fue quien descubrió la escena al llegar a la casa el viernes por la mañana. Encontró a su hermana cubierta con una cobija, con las manos amarradas, la cara ensangrentada y una toalla en la boca.

“Me pusieron un toallón en la boca para que no pudiera gritar”, contó la víctima

“Cerca de las dos de la madrugada, me despertaron a golpes, me pusieron un toallón en la boca para que no pudiera gritar”, relató la víctima, visiblemente afectada. Los asaltantes revolvieron toda la casa y se llevaron 100.000 pesos y los aros que la mujer llevaba puestos.

Debido a las graves heridas, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Frías, donde permanece internada. La fiscal Rocío Fringes ordenó que la policía realice peritajes en la casa para dar con los responsables de este salvaje asalto.