Un enfermero se llevó a un bebé para vacunarlo y su mamá denunció que no lo volvió a ver

Una familia busca desesperadamente a un bebé recién nacido que desapareció hace cuatro días en la provincia de Santa Cruz. De acuerdo a su testimonio, un enfermero se lo llevó para vacunarlo y nunca más volvió.

“El sábado a las 16.30 un enfermero le dijo a la mamá, Samantha, que iban a ponerle una vacuna antes del alta, algo normal. Nunca sospechamos nada raro”, dijo Gisel Ance, tía del bebé, en diálogo con Radio Vanguardia.

Pero unos minutos más tarde, un policía entró en la habitación donde se encontraba su hermana internada y le dijo que su bebé había sido retenido por personal de Niñez.

Desde entonces los familiares recorrieron comisarías, juzgados y oficinas municipales, pero ni siquiera consiguieron que les tomen la denuncia. La única respuesta que les dieron sólo sumó más desconcierto y preocupación.

“El bebé no tiene apellido, no es de nadie”, les dijo una funcionaria de Niñez, según indicó la tía del menor desaparecido en la entrevista. En relación a esto, la joven explicó que cuando quisieron anotar a su sobrino en el hospital no se los permitieron.

“No nos dejaron hacerlo antes (del alta), así que queríamos registrarlo el lunes. ¿Qué buscan con esto? ¿Quieren darlo en adopción? Todo es muy raro”, cuestionó Ance.

Por otro lado, denunció públicamente que un policía le apuntó con su arma al papá del bebé cuando intentaban averiguar dónde se lo habían llevado.

Por último, concluyó: “Tiene familia que puede cuidarlo. Lo único que pedimos es que esté con nosotros. Esto es desesperante y no entendemos por qué hicieron esto”.