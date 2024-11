MADARIAGA

Poco antes de la medianoche las tormentas alcanzarán a Madariaga y la región y se mantendrán, al menos, hasta la tarde del sábado 2 de noviembre

El frente de lluvias comenzará a notarse a la medianoche y a la madrugada se pronostica la mayor descarga de agua.

No obstante, el fenómeno no reviste mayores problemas por lo que no se ha emitido una alerta.

Para el sábado se espera una máxima de 18 grados.