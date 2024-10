Una jubilada cruzó la calle, fue atropellada por un motociclista y murió

NACIONALES









Una jubilada de 85 años cruzó la calle y luego de dar apenas unos pasos sobre el asfalto fue atropellada por un motociclista que circulaba por la zona. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, pero murió poco después de llegar producto de las graves heridas.

El dramático episodio ocurrió este martes en el cruce de las calles Bossigna y Bruno Zabala, en la localidad bonaerense de Ensenada, partido de La Plata. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran, a lo lejos, cómo ocurrió la tragedia. Según se puede constatar en el video, la mujer de 85 años, identificada como Nélida Esther Aguilera, comenzó a cruzar la transitada avenida, pero luego de dar apenas unos pasos fue embestida de lleno por la moto Corven Touring de 250 cc.

Todavía se desconoce si la víctima no alcanzó a ver el vehículo o qué desencadenó la tragedia: en la filmación no se alcanza a vislumbrar si hubo un problema que haya perjudicado su visión al momento de cruzar o si había algún semáforo en la zona que el motociclista no respetó.

La jubilada quedó tendida en el suelo. Enseguida, el conductor de 46 años frenó, estacionó a un costado y la asistió junto con otras personas que se acercaron al lugar. Tras ello, alertaron al 911 y una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó a la zona para trasladarla al Hospital Cestino.

Pese a los esfuerzos médicos y debido a las graves heridas, Nélida murió poco después de llegar. El caso fue caratulado como “homicidio culposo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14 de Delitos Culposos de La Plata, que investiga cómo sucedió todo.

De acuerdo a lo informado por el medio local 0221, en lo que va del año 47 personas murieron por accidentes de tránsito entre las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada. En octubre fueron seis las víctimas, todos como consecuencia de accidentes en los que había una moto.

El 5 de octubre, Kevin Cáceres, de 24 años, manejaba una motocicleta marca Honda Titán y no llevaba el casco puesto cuando perdió el control e impactó contra una columna de alumbrado. Murió en el acto.

Por su parte, el 16 de octubre Bairon Núñez, de apenas 3 años, viajaba junto a sus papás en una moto que rozó contra un camión recolector de basura que terminó atropellándolo.

Días después, Sabino Pana Rodríguez, de 47 años, fue embestido mientras circulaba con su bicicleta por una Toyota Hilux conducida por un joven de 21 años. El hombre fue internado y operado de urgencia, pero perdió la vida poco después. Finalmente, este miércoles un joven motociclista fue atropellado por un automovilista en el centro de La Plata, en 13 y 49. Murió en el lugar.