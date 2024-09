Perdieron sus valijas en la ruta y la empresa de colectivos sólo les reconoce un pago que no llega a cubrir lo extraviado

ZONALES

Estudiantes de Pehuajó, Saladillo, General Alvear y Henderson perdieron su equipaje en Cañuelas el pasado 14 de septiembre cuando se abrió la baulera del micro Plusmar en el que viajaban desde La Plata. Tras la caída de las valijas en la rotonda ubicada frente a la estación de servicio Axion, pararon algunos automovilistas que se las llevaron. Sólo uno se preocupó por localizar a la propietaria y devolvérsela; las demás siguen sin aparecer.

Entre tanto los estudiantes afectados iniciaron un reclamo ante la empresa de transporte para recibir una compensación por el extravío de sus pertenencias, que incluían ropa, calzado, libros, anteojos recetados, una máquina de coser y distintos materiales de estudio.

Este sábado se conoció la propuesta realizada por Plusmar para compensar el daño: un pago único de 150 mil pesos y dos pasajes abiertos (equivalentes a unos 60 mil pesos).

“Yo pude recuperar la valija porque tuvimos la suerte de que el señor que la levantó se comunicó con nosotros. De todas maneras tuvimos que pagar comisionistas y movernos un montón para recuperarla. Las demás chicas no pudieron recuperar sus cosas. Lo que ofrece la empresa es una vergüenza. No alcanza ni para comprar un par de zapatillas. Cuando me comunicaron esa resolución por teléfono les pregunté si era una broma” sostuvo Maricel, mamá de Constanza, una estudiante de Psicología que vive en Henderson.

“Imaginé que la empresa, como mínimo, les iba a ofrecer a las chicas un pasaje de ida y vuelta por mes durante un año para que tuvieran la posibilidad de visitar a la familia sin costo, pero ni siquiera eso” añadió la mamá.

“Lo que hablamos con otras madres es que vamos a rechazar esta propuesta y plantear ante Defensa del Consumidor que la empresa haga una oferta seria, porque esto que nos están ofreciendo es una burla” concluyó.