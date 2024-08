(VIDEO) Impactante choque en el centro de La Plata dejó una mujer fallecida y varios heridos

NACIONALES

Un nuevo accidente de tránsito genera conmoción en La Platay es que en las primeras horas de este sábado dos autos chocaron a gran velocidad en pleno centro y varias personas resultaron heridas. Tristemente, fuentes oficiales confirmaron a 0221.com.ar que unas de las involucradas perdió la vida.

En medio de la conmoción por el brutal suceso, que tuvo lugar en la céntrica esquina de 7 y 49, se dieron a conocer imágenes grabadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio que dan cuenta de cómo sucedió todo.

El dramático suceso ocurrió antes de las 7.30 y, según puede verse en el impactante video registrado por la Comuna, el Renault Clio de color negro tuvo la responsabilidad en lo sucedido al cruzar en rojo e impactar de lleno contra el Nissan March que circulaba de manera descendente por 49.

Las cámaras de la Comuna no solo registraron el instante del impacto, sino también los momentos previos al hecho y en esos videos se puede ver con claridad que el conductor del Clio iba a una alta veclocidad y hasta se había salteado la luz roja ubicada en 7 y 50. Tristemente, una cuadra más adelante se encontró con el segundo vehículo y chocó contra él.

En ese marco, fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Ana Carolina Fiorino, quien murió en el instante del hecho y no pudo ser asistida por los bomberos y el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias ( SAME), que no tardó en llegar a la escena. En tanto, otras dos personas debieron ser rescatadas de los vehículos y trasladadas, en un delicado estado de salud, al Hospital San Martín.

Cerca de las 9, alrededor de una hora y media después del choque, personal de la Policía Científica llegó al lugar para llevar adelante las pericias de rigor, que permitirán determinar cómo es que todo sucedió y deslindar además las responsabilidades del caso.