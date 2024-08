Tenía 10 años, la asesinaron de 74 puñaladas y acusan a su madre

NACIONALES





Comenzó el juicio por el crimen de Joselin Mamani, la nena de 10 años que fue asesinada de 74 puñaladas en Lonchamps y la fiscalía acusó a la mamá de la víctima por el crimen. Desde la defensa señalaron a Carlos Correa, el padrastro, como el verdadero autor del homicidio.

El 7 de enero de 2019, Zaida Mamani (37) salió de su casa para ir al banco y le preguntó a su hija si la quería acompañar. Cuando regresó se encontró con la puerta sin llave y una escena dantesca: su hija estaba muerta sobre un mar de sangre. Pocos días después, la autopsia confirmó los escalofriantes detalles: 74 puñaladas, 17 de ellas en la cara.

A partir de ahí comenzó una investigación que señaló a tres personas como sospechosas: la propia Zaida Mamani, Carlos Correa -expareja y padre de un hijo de Mamani- y Rubén Correa, hijo de Carlos y actual pareja de Zaida. La puerta no había sido forzada, por lo que tuvo que haber sido alguien con llaves de la casa.

La fiscalía desistió de las versiones que propuso el abogado defensor de Zaida Mamani y decidió separar la causa en dos investigaciones: en un juzgado quedó la investigación sobre los dos Correa y en otro se elevó a juicio la acusación contra Mamani.

El 3 de julio finalmente se formalizó la elevación a juicio con la madre de la víctima como la única imputada en el caso. El viernes 16 de agosto se llevó a cabo la primera audiencia donde se realizaron los alegatos de apertura. Se estima que el juicio tendrá otras tres jornadas hasta llegar al veredicto, del que todavía no hay fecha.

La fiscal que llevó adelante la acusación, Marcela Dimundo, volvió a sostener la culpabilidad de Zaida Mamani, pero Ernesto Flores -abogado de la acusada- criticó la presentación: “Entendemos de que no estudió el expediente porque había datos que no los tenían bien precisos”.

“Cualquiera que ve el expediente se da cuenta de que no es como ellos dicen, más allá de mi percepción personal. Zaida lloraba y está indignada porque la fiscal la acusó y no sabía siquiera detalles del hecho”, señaló Flores sobre la reacción de su representada.

La defensa, por su parte, apuntó contra Carlos Correa como el autor del crimen de Joselin. Desde el entorno de Zaida consideran que fue el padrastro quien asesinó a la nena de 10 años como una especie de venganza contra su expareja.

El juicio se retomará durante la primera semana de septiembre con una segunda audiencia en la que se estudiarán a los distintos testigos: “Tenemos que ver cuáles testigos son prescindibles y cuáles no”, explicó Ernesto Flores.

En el medio se realizarán distintas pericias sobre los teléfonos celulares de los involucrados en el caso, se repasará la autopsia al cuerpo de Joselin y se realizarán pericias psicológicas contra la única acusada por el crimen.

Desde la defensa adelantaron que las pericias psicológicas las llevará adelante el gabinete de la fiscalía que investiga el caso, pero que ellos también presentarán un perito de parte. Todavía no está confirmada la fecha.

La escena contaminada, la particular investigación y la sospecha de los abogados: “Hay una intención de cerrar la causa”

Desde la defensa de Zaida aseguran que uno de los principales problemas de la investigación fue que la escena del crimen estuvo muy contaminada: “Cuando Zaida se fue a buscar ayuda, entraron muchos vecinos a la casa y pisaron los manchones de sangre. Se contaminó tanto la escena que se perdieron muchas pruebas, si no era fácil de resolver con pruebas de ADN”.

“Se secuestraron dos cuchillos sin manchas de sangre, pero no hay fotos de ellos. También se secuestró una tijera con manchas hemáticas que usaba Zaida para el taller de costura. No están las fotos y no han sido peritados”, señaló Flores.

Luego, el abogado de Zaida cuestionó duramente la investigación y se refirió al testimonio de Belén Beloso, que también puede ser clave en la causa: “Ella fue a la casa de Zaida y encontró a la nena agonizando. Dice que se fue a buscar el celular del padre para llamar a Zaida”.

En ese sentido, criticó a la fiscalía: “Nunca la tuvo en cuenta como para pedir que amplíe esa declaración. Nosotros la denunciamos en otra fiscalía, pedimos que se la involucre en la causa y lo rechazaron. Hoy por hoy es testigo del juicio oral”.

“La conclusión mía es que fue un desastre la investigación, la escena estuvo totalmente contaminada y no investigaron el entorno familiar. La teoría de ellos es que Zaida se casó con el hijo de Correa y eliminó a su hija para hacerle daño a él. Hay una intención de cerrar la causa, encontrar un culpable y condenarlo”, sentenció el abogado.

Flores presentó las principales claves para defender su teoría: “Para nosotros fue Carlos Correa por la cuestión de las 74 puñaladas. Él ya había tenido hechos de violencia con Zaida, la amenazó con cuchillos delante de otras personas”.

“Vamos a demostrar que la fiscalía trabajó muy mal con respecto a las pruebas. También vamos a hablar de la desidia que hubo de la Justicia con respecto a que ella era víctima. No hay ninguna prueba que acredite que Zaida fue la culpable”, explicó Flores.