MADARIAGA: 12 alumnos de la zona rural se quedaron sin servicio de transporte por los pagos diferidos

MADARIAGA

Al menos 12 alumnos de la zona rural de Madariaga hoy no pueden ir al colegio por los retrasos en los presupuestos que maneja la Dirección general de escuelas para los traslados a establecimientos del casco urbano. Desde la semana pasada el proveedor que brindaba el servicio anunció que no seguirá haciéndolo porque ya no le es rentable por la diferencia entre lo presupuestado, los pagos a 60 días y los persistentes aumentos en los costos de la nafta.

En CNM radio la Presidenta del Consejo Escolar, María Alsina, aseguró que esto afecta a jóvenes que concurren a la Escuela Agraria, la 6 y la escuela especial.

Como el entramado de cambio de proveedor incluye una licitación, a esta altura del año, recién podría hacerse una recontratación en octubre de otra empresa pero a un valor irrisorio por el cual nadie se presentaría como para prestar el servicio.

Se está haciendo muy difícil en cuanto a la aprobación y contratación de los recorridos y pagos. Fue tanta la puja que el proveedor la semana pasada nos informó que no va a poder continuar porque no puedo sostener el pago diferido 60 días y los pagos asignados según los recorridos de cada chico.

Ante esto ya fueron notificados en la Jefatura Distrital y algunas familias optaron o tienen la posibilidad de dejar a los menores en casas de familiares o siguen su educación y reciben el material pedagógico de manera virtual.

No obstante, Alsina aclaró que está comprobado que esto no es lo adecuado ya que existen informes que establecen que los jóvenes deben estar junto a su núcleo familiar en el lugar donde los padres eligen vivir.