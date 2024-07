Frío extremo con advertencia naranja y -8 grados para este miércoles

ZONALES





El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó esta tarde el sistema de alertas por temperaturas extremas y la alerta por frío en General Madariaga se mantuvo en rojo.





El sistema se actualizó hoy a las 18:32 y se renovará dentro de 24 horas.





Según el pronóstico actualizado a las 19, la temperatura esta noche será 0º C. Durante la madrugada del miércoles llegará a -4º C y a la mañana alcanzará los -8 C.





El SMN explica en su sitio web que las alertas naranjas «pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo«, mientras que a las rojas las considera como «muy peligrosas», ya que «pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables».