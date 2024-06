MADARIAGA: Una madre denuncia que su hija fue atacada a golpes por compañeras a la salida del colegio

MADARIAGA

María Luz Mansilla publicó en redes un fuerte video en donde se ven a jóvenes pegarle a una adolescente en una fuerte secuencia que dura 13 segundos. La arrojan al suelo, le tiran de los pelos y le pegan patadas. La víctima se llama Renata, tiene 12 años, y es la hija de María Luz.

Con un escrito, entre el dolor y la preocupación, relata que su hija asiste al 1er. Año de la Escuela Normal y que el hecho de violencia que hoy sufre su familia “no tiene explicación” y es “increíble”.

“Yo no puedo creer tanta violencia, me preocupa mucho lo que pudo haber pasado”, dice la mujer mientras relata que su hija sufre del trauma por lo ocurrido y pide que lo sucedido no se repita.

María Luz Mansilla explicó que hizo una exposición en la justicia para dejar constancia de que la violencia entre menores es grave y que, por esas cosas de la vida, no han pasado a mayores.