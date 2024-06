La hija de Alperovich cuestionó la condena por abuso contra su padre: “Es todo mentira y la verdad va a salir a la luz”

NACIONALES





El día después de la condena a José Alperovich a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina, habló su hija y cuestionó el fallo de la Justicia: aseguró que las acusaciones contra el exgobernador de Tucumán son falsas.

"Es todo mentira y la verdad va a salir a la luz", afirmó Sara Alperovich en un breve diálogo con la prensa, en las afueras del penal de Ezeiza, donde visitó a su padre tras su primera noche detenido.

El martes, el juez Juan Ramos Padilla condenó al ex mandatario provincial a 16 años de pena por nueve hechos de abuso sexual (tres en tentativa) y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Estamos pasando el peor momento que puede pasar alguien cuando es algo falso, es injusto, esto es tremendo", agregó su hija durante el contacto con los móviles periodísticos.

El proceso duró cinco años desde que se presentó la denuncia, cuatro meses y medio de juicio y tuvo unos 80 testigos entre los que se encontró su hija, quien es ex legisladora provincial y tercera hija de los cuatro que tuvo junto a Beatriz Rojkés de Alperovich.

"Estamos todos igual unidos como familia tanto mi mamá como nosotros sus hijos y tanta gente que no está apoyando", señaló Sara Alperovich, quien también contó que su padre "estuvo bien" durante su primera noche en prisión.

La joven, que tenía 27 años cuando se cometieron los abusos, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, cumplió tareas de secretaria por 18 meses dentro del espacio de Alperovich en la campaña en la que buscaba recuperar la gobernación de Tucumán en 2019. Pero es además la sobrina del condenado, hija de un primo hermano del ahora detenido.

"No voy a hacer uso de la palabra, señor juez", fueron las palabras del exgobernador antes de escuchar la sentencia por parte del juez Ramos Padilla.





Rojkés de Alperovich (68), nunca se presentó a acompañarlo en las audiencias como sí lo hicieron sus cuatro hijos, pero este martes se conectó por videollamada para conocer el destino de su marido. Este miércoles, su hija Sara contó que continuaban casados.

El fiscal de la causa contra Alperovich

El fiscal Sandro Abraldes destacó el trabajo de sus pares en la investigación señaló que el caso que llevó a la condena "es sólido" y que hubo un cambio cultural en los casos de abusos de mujeres en un contexto de "abuso de poder" como es respecto de Alperovich.

Además, se refirió al criterio que se utilizó para evaluar las pruebas en contra de Alperovich y las herramientas que se utilizaron para investigar la denuncia de abuso contra el exgobernador.

"El criterio de apreciación de pruebas tiene que ver con la crítica racional, lógica, experiencia", sostuvo. Y habló de las asimetrías evidentes de edad, poder y repercusiones en el cuerpo de la víctima como consecuencia del abuso.

"Ella toma la decisión de no hacer la denuncia para no involucrarse en la campaña para que no se diga lo que se dijo, que era parte de un complot político", sentenció.